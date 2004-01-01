1クリックインストールによるThe Loungeのデプロイ
すべてのデバイスで接続を維持し、完全なメッセージ履歴を保存する、セルフホスト型の常時稼働IRCクライアントです。
The Lounge向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
The Loungeの活用例
The Loungeは、永続的なIRCバウンサーとして機能するセルフホスト型のウェブベースIRCクライアントです。24時間365日ネットワークに接続し続けるため、メッセージを見逃すことはありません。完全なチャット履歴を保存し、レスポンシブなブラウザインターフェースを通じて、すべてのデバイス間で既読マーカーを同期します。
VPS上でThe Loungeをセルフホストすることで、個別のBNCサービスを必要とせずに、すべてのユーザーに永続的なIRCプレゼンスを提供します。複数のユーザーアカウント、SASLおよびLDAP認証、プッシュ通知、リンクプレビュー、そして複数のIRCネットワークへの同時接続をサポートしています。
The Loungeの主な機能
常時接続
The Loungeは、あなたのVPS上でIRCネットワークに24時間365日接続を維持します。そのため、デバイスがオフラインの状態でもメッセージを見逃すことはありません。
「すべてのメッセージ履歴」
すべてのメッセージはサーバー側に保存され、すべてのデバイス間で同期されるため、どのブラウザからでも完全な履歴を確認できます。
マルチネットワークサポート
サーバー上の各ユーザーは、それぞれのアカウントで複数のIRCネットワークに同時に接続できます。
「プッシュ通知」
ブラウザタブを開いたままにすることなく、メンションやダイレクトメッセージのモバイルおよびデスクトッププッシュ通知を受け取ります。
HostingerでThe Loungeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。