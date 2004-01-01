The Loungeは、永続的なIRCバウンサーとして機能するセルフホスト型のウェブベースIRCクライアントです。24時間365日ネットワークに接続し続けるため、メッセージを見逃すことはありません。完全なチャット履歴を保存し、レスポンシブなブラウザインターフェースを通じて、すべてのデバイス間で既読マーカーを同期します。

VPS上でThe Loungeをセルフホストすることで、個別のBNCサービスを必要とせずに、すべてのユーザーに永続的なIRCプレゼンスを提供します。複数のユーザーアカウント、SASLおよびLDAP認証、プッシュ通知、リンクプレビュー、そして複数のIRCネットワークへの同時接続をサポートしています。