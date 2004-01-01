Twentyの1クリックインストール
カスタマイズ可能なデータモデル、APIファースト設計、柔軟なワークフロー自動化を備えた、現代的なオープンソースCRM。
Twenty向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Twentyの活用例
Twentyは、開発チームが顧客関係ワークフローを完全に制御できる次世代のオープンソースCRMです。構造が固定されたSaaS CRMとは異なり、Twentyは柔軟なデータモデルを通じて、あらゆるフィールド、オブジェクト、リレーションシップを独自のビジネスプロセスに合わせてカスタマイズできます。
VPSでTwentyをセルフホストすることで、すべての顧客データをプライベートに保ち、シートごとのライセンス費用を排除できます。そのAPIファーストアーキテクチャは、あらゆるカスタム統合や自動化を可能にし、モダンなインターフェースは商用代替品に匹敵しながら、CRMインフラストラクチャの完全な所有権を提供します。
Twentyの主な機能
カスタマイズ可能なデータモデル
バックエンドコードを記述することなく、お客様の正確なビジネス構造に合わせたカスタムオブジェクト、フィールド、リレーションシップを追加できます。
API重視の設計
完全なGraphQLおよびREST APIにより、Twentyをあらゆる外部ツール、自動化プラットフォーム、またはカスタムアプリケーションと統合できます。
「カンバン＆リストビュー」
ワークフローに合った形式で取引や連絡先を管理できるよう、カンバンパイプラインビューとテーブルリストを切り替えることができます。
「メール統合」
Gmailやその他のメールプロバイダーを接続し、連絡先や取引に通信を自動的に直接記録できます。
シートごとの料金なし
セルフホスティングにより、継続的なCRMライセンス費用が不要になるため、成長中の営業チームにとってTwentyは費用対効果の高いものとなります。
HostingerでTwentyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。