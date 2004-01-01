Twentyは、開発チームが顧客関係ワークフローを完全に制御できる次世代のオープンソースCRMです。構造が固定されたSaaS CRMとは異なり、Twentyは柔軟なデータモデルを通じて、あらゆるフィールド、オブジェクト、リレーションシップを独自のビジネスプロセスに合わせてカスタマイズできます。

VPSでTwentyをセルフホストすることで、すべての顧客データをプライベートに保ち、シートごとのライセンス費用を排除できます。そのAPIファーストアーキテクチャは、あらゆるカスタム統合や自動化を可能にし、モダンなインターフェースは商用代替品に匹敵しながら、CRMインフラストラクチャの完全な所有権を提供します。