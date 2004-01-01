1クリックインストールでのNSQデプロイ
大規模なフォールトトレランスと高スループットストリーミングに対応するよう設計されたリアルタイム分散メッセージングプラットフォームです。
NSQ向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
NSQの活用例
NSQは、Bitlyで開発され、1日に数十億のメッセージを処理するために作られたリアルタイム分散メッセージングプラットフォームです。従来のブローカーとは異なり、NSQは小さなデーモンの分散型クラスターとして動作します。単一のブローカーボトルネック、マスターノード、共有状態がないため、プロデューサーとコンシューマーは再構成なしに水平にスケールできます。
独自のVPSでNSQをセルフホストすることで、大量のイベントストリーム、テレメトリー、非同期ジョブパイプラインを、メッセージごとの料金やマネージドサービスの制限なしにインフラストラクチャ内に保持できます。バンドルされているウェブ管理機能は、トピック、チャネル、メッセージレートをリアルタイムで可視化し、lookupdディスカバリサービスは、フリート全体でハードコードされたブローカーアドレスの必要性を排除します。
NSQの主な機能
分散型トポロジー
プロデューサーと併置してnsqdデーモンを実行し、サービスディスカバリにはnsqlookupdを使用します。これにより、単一障害点も、スループットのボトルネックとなる中央ブローカーもありません。
少なくとも一回送達
ディスクオーバーフロー機能を備えた永続的なメッセージキューは、コンシューマーの停止やトラフィックの急増時にも、イベントを失うことなくメッセージが存続することを保証します。
チャネルファンアウト
トピックは複数の独立したチャネルにブロードキャストされ、異なるコンシューマーグループが連携なしに同じイベントストリームを並行して処理できます。
「リアルタイム管理UI」
ブラウザベースのnsqadminダッシュボードでは、リアルタイムのメッセージレート、チャネルごとの深度、ノードごとの統計が表示されるため、CLIツールを使用せずにストリームのトラブルシューティングを行うことができます。
HTTPとTCPクライアント
Go、Python、Java、Node.jsなどに対応したネイティブクライアントライブラリ、さらに公開用のシンプルなHTTP APIにより、カスタムプロトコルなしであらゆる言語から統合できます。
HostingerでNSQを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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