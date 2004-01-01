NSQは、Bitlyで開発され、1日に数十億のメッセージを処理するために作られたリアルタイム分散メッセージングプラットフォームです。従来のブローカーとは異なり、NSQは小さなデーモンの分散型クラスターとして動作します。単一のブローカーボトルネック、マスターノード、共有状態がないため、プロデューサーとコンシューマーは再構成なしに水平にスケールできます。

独自のVPSでNSQをセルフホストすることで、大量のイベントストリーム、テレメトリー、非同期ジョブパイプラインを、メッセージごとの料金やマネージドサービスの制限なしにインフラストラクチャ内に保持できます。バンドルされているウェブ管理機能は、トピック、チャネル、メッセージレートをリアルタイムで可視化し、lookupdディスカバリサービスは、フリート全体でハードコードされたブローカーアドレスの必要性を排除します。