ワンクリックインストールでのManyfoldのデプロイ
3Dプリントモデルライブラリを整理、タグ付け、プレビューできるセルフホスト型デジタルアセットマネージャーです。
Manyfold向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Manyfoldの活用例
Manyfoldは、増え続けるSTL、3MF、その他のモデルファイルのコレクションを整理する必要がある3Dプリンティング愛好家やメーカー向けに特別に構築された、オープンソースのデジタルアセットマネージャーです。一般的なファイルマネージャーとは異なり、Manyfoldは3Dファイルをネイティブに理解し、サムネイルとインタラクティブなプレビューを生成し、クリエイターとライセンスを追跡し、タグ、説明、カスタムメタデータを使用して関連するパーツを論理的なモデルにグループ化します。
VPSでManyfoldを実行すると、MakerWorld、Printables、Thingiverseなどのサイトから収集した何千もの有料および無料モデルを完全に管理下に置くことができます。また、フェデレーションされたActivityPubレイヤーにより、ライブラリをクローズドなマーケットプレイスに明け渡すことなく、他のメーカーとコレクションを共有できます。
Manyfoldの主な機能
インタラクティブな3Dプレビュー
STL、3MF、OBJ、その他の形式を、スライサーのダウンロードや起動なしに、ブラウザで直接回転させて確認できます。
スマートタギングとメタデータ
階層タグ、作成者、ライセンス、カスタムフィールドを使ってモデルを整理し、ライブラリが成長しても検索可能な状態を維持できます。
マルチユーザーコレクション
きめ細かなユーザーごとの権限とロールベースのアクセス制御を使用して、家族やクラブメンバーとライブラリを共有できます。
「フェデレーテッド共有」
中央のマーケットプレイスに依存することなく、ActivityPubを介して他のManyfoldインスタンスをフォローし、モデルを発見・交換できます。
OIDC シングルサインオン
ManyfoldをAuthentik、Keycloak、または任意のOIDCプロバイダーに接続し、セルフホスト型スタック全体の認証を一元化します。
「自動ライブラリスキャン」
既存のモデルのフォルダーをストレージボリュームにドロップするだけで、Manyfoldはそれらを自動的にインポート、重複排除、インデックス化します。
HostingerでManyfoldを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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