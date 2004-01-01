Manyfoldは、増え続けるSTL、3MF、その他のモデルファイルのコレクションを整理する必要がある3Dプリンティング愛好家やメーカー向けに特別に構築された、オープンソースのデジタルアセットマネージャーです。一般的なファイルマネージャーとは異なり、Manyfoldは3Dファイルをネイティブに理解し、サムネイルとインタラクティブなプレビューを生成し、クリエイターとライセンスを追跡し、タグ、説明、カスタムメタデータを使用して関連するパーツを論理的なモデルにグループ化します。

VPSでManyfoldを実行すると、MakerWorld、Printables、Thingiverseなどのサイトから収集した何千もの有料および無料モデルを完全に管理下に置くことができます。また、フェデレーションされたActivityPubレイヤーにより、ライブラリをクローズドなマーケットプレイスに明け渡すことなく、他のメーカーとコレクションを共有できます。