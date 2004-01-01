Organizrの1クリックインストール
HTPCとホームラボサービスのオーガナイザーで、すべてのセルフホスト型タブを単一の統合されたウェブインターフェースに読み込みます。
Organizr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Organizrの活用例
Organizrは、数十ものブラウザブックマークを単一のタブベースのインターフェースに置き換える、セルフホスト型サービスダッシュボードです。Sonarr、Radarr、Plex、その他のホームラボサービスを管理するために複数のブラウザタブを切り替える代わりに、OrganizrはそれらすべてをiFrameタブとして1つのウェブページ内に読み込み、ユーザーアカウント、アクセス制御、ゲスト制限が組み込まれています。
Plex、Emby、LDAP認証、無制限のユーザーグループ、Nginx auth_request統合をサポートしているOrganizrは、単なるリンクページを超えた存在です。セルフホスト型スタック全体の軽量なアクセスレイヤーとして機能し、特定のユーザーやゲストに、選択したタブのみへのアクセスを許可できます。
Organizrの主な機能
「タブ型インターフェース」
任意のセルフホスト型サービスをiFrameタブとして読み込み、ブラウザタブを切り替えることなく、ホームラボ全体を管理するための一元化されたページを提供します。
ユーザーグループとアクセス制御
無制限のユーザーグループを作成し、各グループが表示できるタブを制御できます。これには、共有サービス向けの読み取り専用ゲストアクセスも含まれます。
マルチ認証対応
ローカルのOrganizrアカウントに加えて、Plex、Emby、LDAP、またはsFTPの認証情報を使用してユーザーを認証します。
「Nginx Auth統合」
OrganizrをNginxのauth_requestプロバイダーとして使用し、組み込み認証機能を持たないサービスにSSOスタイルのログイン保護を追加します。
「カスタマイズ可能なテーマ」
フルカラーパレットコントロールにより、Organizrをブランドイメージや、お好みのダーク/ライトなデザインに合わせてパーソナライズできます。
「Fail2ban サポート」
ネイティブのFail2ban連携により、自動IPバンニングでブルートフォース攻撃からOrganizrのログインを保護します。
HostingerでOrganizrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。