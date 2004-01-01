Organizrは、数十ものブラウザブックマークを単一のタブベースのインターフェースに置き換える、セルフホスト型サービスダッシュボードです。Sonarr、Radarr、Plex、その他のホームラボサービスを管理するために複数のブラウザタブを切り替える代わりに、OrganizrはそれらすべてをiFrameタブとして1つのウェブページ内に読み込み、ユーザーアカウント、アクセス制御、ゲスト制限が組み込まれています。

Plex、Emby、LDAP認証、無制限のユーザーグループ、Nginx auth_request統合をサポートしているOrganizrは、単なるリンクページを超えた存在です。セルフホスト型スタック全体の軽量なアクセスレイヤーとして機能し、特定のユーザーやゲストに、選択したタブのみへのアクセスを許可できます。