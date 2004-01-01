Habiticaは、現実世界のタスクを完了することでキャラクターのレベルアップ、ゴールドの獲得、装備のアンロックができるロールプレイングゲームへと生産性を変革します。繰り返しの行動を追跡する習慣、毎日リセットされるタスクのデイリー、一度限りの目標のTo-Doを作成します。これらを怠るとアバターのヘルスが失われ、ゲームメカニクスを通じて真の責任感が生まれます。

ソーシャル機能では、ギルドに参加したり、チャレンジに挑戦したり、チームが協力してタスクを完了することでモンスターを倒すパーティークエストを実行したりできます。独自のVPSでセルフホストすることで、すべての習慣データ、キャラクターの進行状況、ソーシャル履歴をパブリックサービスに依存することなく、ご自身の管理下に置くことができます。