Habiticaのワンクリックインストールによるデプロイ。
習慣、デイリータスク、ToDoをRPGの冒険のように楽しめる、キャラクターの成長やソーシャルクエストも備えたゲーム感覚の生産性アプリ。
Habitica向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Habiticaの活用例
Habiticaは、現実世界のタスクを完了することでキャラクターのレベルアップ、ゴールドの獲得、装備のアンロックができるロールプレイングゲームへと生産性を変革します。繰り返しの行動を追跡する習慣、毎日リセットされるタスクのデイリー、一度限りの目標のTo-Doを作成します。これらを怠るとアバターのヘルスが失われ、ゲームメカニクスを通じて真の責任感が生まれます。
ソーシャル機能では、ギルドに参加したり、チャレンジに挑戦したり、チームが協力してタスクを完了することでモンスターを倒すパーティークエストを実行したりできます。独自のVPSでセルフホストすることで、すべての習慣データ、キャラクターの進行状況、ソーシャル履歴をパブリックサービスに依存することなく、ご自身の管理下に置くことができます。
Habiticaの主な機能
RPGタスク管理
実際のタスクを完了することで、経験値、ゴールド、装備を獲得します — 習慣をレベルアップするのと同じように、キャラクターをレベルアップさせます。
習慣と日課
「習慣」で繰り返しの行動を追跡し、毎日リセットされる「デイリー」で繰り返しのタスクを設定します。達成できなかった項目には健康ペナルティが課されます。
「パーティークエスト」
友達や同僚と協力して、一緒にモンスターを倒しましょう。完了したタスクごとにダメージを与え、グループでの責任を本当に楽しいものにします。
階級制度
レベル10で、「ウォーリアー」、「メイジ」、「ローグ」、「ヒーラー」のいずれかのクラスをアンロックできます。各クラスには、異なる生産性スタイルを補完するユニークなアビリティが備わっています。
カスタム報酬
タスク完了に紐付いた個人的なインセンティブを作成し、獲得したゴールドを使って、自分で設定する現実世界のご褒美をアンロックできます。
HostingerでHabiticaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。