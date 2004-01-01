メテロイドのワンクリックインストールによるデプロイ
SaaS向けのオープンソースの価格設定および請求インフラストラクチャ — サブスクリプション、従量課金、請求書発行、収益分析に対応しています。
Meteroid向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Meteroidの活用例
Meteroidは、顧客への価格設定、計測、請求方法を完全に制御する必要がある現代のSaaS企業向けに構築されたオープンソースの請求プラットフォームです。サブスクリプション、従量課金、ハイブリッドプラン、無料トライアル、クーポン、既存顧客への特別措置を単一のAPIと管理UIを通じて処理し、Stripe Billing、計測サービス、自社開発の請求レイヤーを組み合わせる必要がなくなります。
Meteroidをセルフホストすることで、顧客データ、価格設定ロジック、収益記録を独自のVPS内に保持し、サードパーティの請求ベンダーからのイベントごとの料金は発生しません。デプロイメントには、PostgreSQL、大量の計測分析用のClickHouse、およびイベントストリーミング用のRedpandaが含まれています。
Meteroidの主な機能
サブスクリプション管理
定期プラン、無料トライアル、アップグレード、ダウングレード、および既存顧客向け価格設定を、単一の管理UIとREST APIを通じて管理できます。
従量制課金
プロダクトイベントをClickHouseにストリーミングし、サブ秒での取り込みで、APIコール、シート数、ストレージなどの従量制ディメンションに基づいて課金します。
自動請求書発行
各請求サイクルごとに日割り計算された正確な請求書を生成し、ウェブフックまたはダウンストリームの決済処理業者を通じて配信します。
ハイブリッド料金モデル
固定料金、シートごとの料金、段階的な使用量、および単発の項目を、カスタム請求コードなしで同じプランに組み合わせることができます。
収益分析
ライブの請求データに基づいた組み込みのダッシュボードで、MRR、チャーン、エクスパンション、コホートリテンションを把握できます。
オープンなRESTおよびgRPC API
優れたRESTおよびgRPC APIでMeteroidを製品に統合し、閉鎖的な課金ベンダーへのロックインを回避できます。
HostingerでMeteroidを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。