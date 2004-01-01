Meteroidは、顧客への価格設定、計測、請求方法を完全に制御する必要がある現代のSaaS企業向けに構築されたオープンソースの請求プラットフォームです。サブスクリプション、従量課金、ハイブリッドプラン、無料トライアル、クーポン、既存顧客への特別措置を単一のAPIと管理UIを通じて処理し、Stripe Billing、計測サービス、自社開発の請求レイヤーを組み合わせる必要がなくなります。

Meteroidをセルフホストすることで、顧客データ、価格設定ロジック、収益記録を独自のVPS内に保持し、サードパーティの請求ベンダーからのイベントごとの料金は発生しません。デプロイメントには、PostgreSQL、大量の計測分析用のClickHouse、およびイベントストリーミング用のRedpandaが含まれています。