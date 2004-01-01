jfa-goが最大70％オフ

jfa-goの1クリックデプロイ

Jellyfin向けの、プロフィール、パスワードリセット、マルチチャネル通知に対応した招待制ユーザー管理。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
jfa-goの1クリックデプロイ

jfa-go向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
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11,579
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
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ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

jfa-goの活用例

jfa-goは、Jellyfin（Embyの二次サポートにも対応）向けのセルフホスト型ユーザー管理コンパニオンです。手動でのアカウント作成を共有可能な招待リンクに置き換えます。各招待リンクは、ライブラリへのアクセス、トランスコーディングの制限、その他のサーバー設定を制御するJellyfinプロファイルを適用できます。また、利用制限、有効期限、パスワードルール、CAPTCHAなどのオプションにより、管理者は誰がどのようにサインアップするかを厳密に制御できます。

Jellyfinと並行してjfa-goをセルフホストすることで、家族、友人、または有料サポーターのオンボーディングの煩わしさを解消できます。また、Jellyfinのネイティブな「パスワードを忘れた場合」機能と連携するパスワードリセットフローを追加し、ユーザー通知をDiscord、Telegram、Matrix、メールに接続します。これにより、いかなるデータもサードパーティサービスに提供することはありません。

早速申し込む
{name}の活用例

jfa-goの主な機能

招待制サインアップ

使用制限、有効期限、リンクごとのJellyfinプロファイルを設定して、共有可能な招待リンクを作成し、各ゲストが自動的に適切なアクセス権を取得できるようにします。

「セルフサービスパスワードリセット」

Jellyfinの「パスワードを忘れた場合」のフローに連携するか、または「マイアカウント」ページを公開することで、ユーザーが管理者に連絡することなく認証情報をリセットできるようにします。

マルチチャネル通知

Markdownテンプレートを使用して、有効期限切れの警告、お知らせ、アカウントイベントについて、Discord、Telegram、Matrix、またはメールでユーザーに連絡します。

一括ユーザー管理

すべてのJellyfinアカウントを1つのダッシュボードで表示し、一度に1人ずつではなく、ユーザーの有効化、無効化、削除、または再プロファイルを一括で行えます。

アカウント有効期限ルール

招待に期限付きの有効期限を設定することで、試用版または有料メンバーシップが一定期間後に自動的に無効化または削除されるようにします。

Ombi と Jellyseerr 同期

ユーザー名、パスワード、連絡先情報をjfa-go、Ombi、Jellyseerr間で同期させ、リクエストが正しいアカウントに紐付けられるようにします。

Hostingerでjfa-goを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Visual Studio Code Server

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どこからでもブラウザで Visual Studio Code を実行できます

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1Backend

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マイクロサービスとマイクロフロントエンドを備え、AIアプリを構築するためのセルフホスト型プラットフォーム

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Adminer

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