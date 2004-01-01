jfa-goは、Jellyfin（Embyの二次サポートにも対応）向けのセルフホスト型ユーザー管理コンパニオンです。手動でのアカウント作成を共有可能な招待リンクに置き換えます。各招待リンクは、ライブラリへのアクセス、トランスコーディングの制限、その他のサーバー設定を制御するJellyfinプロファイルを適用できます。また、利用制限、有効期限、パスワードルール、CAPTCHAなどのオプションにより、管理者は誰がどのようにサインアップするかを厳密に制御できます。

Jellyfinと並行してjfa-goをセルフホストすることで、家族、友人、または有料サポーターのオンボーディングの煩わしさを解消できます。また、Jellyfinのネイティブな「パスワードを忘れた場合」機能と連携するパスワードリセットフローを追加し、ユーザー通知をDiscord、Telegram、Matrix、メールに接続します。これにより、いかなるデータもサードパーティサービスに提供することはありません。