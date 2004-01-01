jfa-goの1クリックデプロイ
Jellyfin向けの、プロフィール、パスワードリセット、マルチチャネル通知に対応した招待制ユーザー管理。
jfa-go向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
jfa-goの活用例
jfa-goは、Jellyfin（Embyの二次サポートにも対応）向けのセルフホスト型ユーザー管理コンパニオンです。手動でのアカウント作成を共有可能な招待リンクに置き換えます。各招待リンクは、ライブラリへのアクセス、トランスコーディングの制限、その他のサーバー設定を制御するJellyfinプロファイルを適用できます。また、利用制限、有効期限、パスワードルール、CAPTCHAなどのオプションにより、管理者は誰がどのようにサインアップするかを厳密に制御できます。
Jellyfinと並行してjfa-goをセルフホストすることで、家族、友人、または有料サポーターのオンボーディングの煩わしさを解消できます。また、Jellyfinのネイティブな「パスワードを忘れた場合」機能と連携するパスワードリセットフローを追加し、ユーザー通知をDiscord、Telegram、Matrix、メールに接続します。これにより、いかなるデータもサードパーティサービスに提供することはありません。
jfa-goの主な機能
招待制サインアップ
使用制限、有効期限、リンクごとのJellyfinプロファイルを設定して、共有可能な招待リンクを作成し、各ゲストが自動的に適切なアクセス権を取得できるようにします。
「セルフサービスパスワードリセット」
Jellyfinの「パスワードを忘れた場合」のフローに連携するか、または「マイアカウント」ページを公開することで、ユーザーが管理者に連絡することなく認証情報をリセットできるようにします。
マルチチャネル通知
Markdownテンプレートを使用して、有効期限切れの警告、お知らせ、アカウントイベントについて、Discord、Telegram、Matrix、またはメールでユーザーに連絡します。
一括ユーザー管理
すべてのJellyfinアカウントを1つのダッシュボードで表示し、一度に1人ずつではなく、ユーザーの有効化、無効化、削除、または再プロファイルを一括で行えます。
アカウント有効期限ルール
招待に期限付きの有効期限を設定することで、試用版または有料メンバーシップが一定期間後に自動的に無効化または削除されるようにします。
Ombi と Jellyseerr 同期
ユーザー名、パスワード、連絡先情報をjfa-go、Ombi、Jellyseerr間で同期させ、リクエストが正しいアカウントに紐付けられるようにします。
Hostingerでjfa-goを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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