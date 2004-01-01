Bazarrは、メディアライブラリの字幕ワークフロー全体を自動化するSonarrおよびRadarrの連携アプリケーションです。新しいコンテンツがないかライブラリを監視し、OpenSubtitles、Subscene、Addic7ed、Podnapisiなど20以上のプロバイダーから、指定した言語の字幕を自動的に検索、ダウンロード、整理します。より良い字幕バージョンが利用可能になった場合、Bazarrは自動的にアップグレードします。手動で検索する必要はありません。

専用VPSでBazarrを実行すると、プロバイダーへのアクセスが中断されないために必要な、一貫した稼働時間と信頼性の高いパブリックIPアドレスが得られます。動的IPを持つホームネットワークは、時間の経過とともに字幕プロバイダーによってブロックされる可能性があります。タイミングの不一致を修正する字幕同期ツールや、聴覚障がい者向けSDHトラックのサポートと組み合わせることで、Bazarrはライブラリ内のあらゆるメディアに対して完全な字幕カバレッジを提供します。