1クリックインストールでのBazarrデプロイ
SonarrとRadarr向けの、メディアライブラリ全体で字幕を自動で管理し、ダウンロードおよびアップグレードを行う連携ツール。
Bazarr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Bazarrの活用例
Bazarrは、メディアライブラリの字幕ワークフロー全体を自動化するSonarrおよびRadarrの連携アプリケーションです。新しいコンテンツがないかライブラリを監視し、OpenSubtitles、Subscene、Addic7ed、Podnapisiなど20以上のプロバイダーから、指定した言語の字幕を自動的に検索、ダウンロード、整理します。より良い字幕バージョンが利用可能になった場合、Bazarrは自動的にアップグレードします。手動で検索する必要はありません。
専用VPSでBazarrを実行すると、プロバイダーへのアクセスが中断されないために必要な、一貫した稼働時間と信頼性の高いパブリックIPアドレスが得られます。動的IPを持つホームネットワークは、時間の経過とともに字幕プロバイダーによってブロックされる可能性があります。タイミングの不一致を修正する字幕同期ツールや、聴覚障がい者向けSDHトラックのサポートと組み合わせることで、Bazarrはライブラリ内のあらゆるメディアに対して完全な字幕カバレッジを提供します。
Bazarrの主な機能
SonarrとRadarr連携
Bazarrは既存のarrセットアップに直接接続し、ライブラリに映画やエピソードが追加されるたびに、字幕を自動的に取得します。
20社以上の字幕プロバイダー
OpenSubtitles、Subscene、Addic7ed、Podnapisiなど多数のサイトを同時に検索し、あなたの言語で正確な字幕を見つける可能性を最大限に高めます。
自動品質アップグレード
すでにライブラリにあるコンテンツに対して、より良い字幕バージョンがリリースされた場合、Bazarrは手動での介入なしに既存のファイルを自動的に置き換えます。
サブタイトル同期
組み込みの同期ツールは、字幕のタイミングを音声トラックに合わせることで、信頼できるソースからダウンロードした場合でも字幕がずれていると感じる最も一般的な原因を修正します。
「聴覚障がい者支援」
アクセシビリティのためにSDHまたはCCトラックを優先すると、Bazarrはライブラリ内のすべてのアイテムについて、すべてのプロバイダーで聴覚障がい者向け字幕を優先できます。
HostingerでBazarrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。