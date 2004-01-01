1クリックインストールによるドグラのデプロイ
数分でAI音声エージェントを構築およびデプロイでき、30以上の言語に対応したノーコードプラットフォーム（オープンソース）。
Dograh向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Dograhの活用例
Dograhは、無料のオープンソース・ノーコードプラットフォームで、コードを一行も書かずにAI音声エージェントを構築・デプロイできます。ドラッグ＆ドロップインターフェースにより、わずか10分足らずで構想から実稼働可能な音声エージェントを立ち上げられ、30以上の言語に対応し、リアルタイム分析やインテリジェントな通話ルーティング機能も最初から組み込まれています。
VPSでDograhをセルフホストすることで、すべての会話データ、録音、顧客とのやり取りを自社のインフラストラクチャ内に保持できます。これはGDPRコンプライアンスや、厳格なデータレジデンシー要件を持つ業界にとって不可欠です。付属のPostgreSQL、Redis、MinIOコンポーネントは、低遅延の音声インタラクションが要求するストレージとキャッシュのパフォーマンスを提供します。
Dograhの主な機能
「ノーコードのエージェントビルダー」
ドラッグ＆ドロップのワークフローにより、技術者ではないユーザーでも、コードを一切書かずに完全な音声会話フローを設計できます。
30以上の言語に関するサポート
ネイティブの多言語音声合成と認識により、ユーザーが好む言語での顧客とのやり取りが可能になります。
インテリジェントコールルーティング
複雑な問い合わせは自動的に人間のエージェントにエスカレートされ、AIは定型的なリクエストを効率的に処理し続けます。
リアルタイム分析
ライブダッシュボードは、会話メトリクス、完了率、エージェントのパフォーマンスを表示し、継続的に最適化できるようにします。
プライバシー重視のアーキテクチャ
すべての会話データは、お客様のインフラストラクチャ上に保持されます。これにより、GDPRおよび業界のコンプライアンス要件を簡単に満たすことができます。
HostingerでDograhを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。