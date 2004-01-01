Dograhは、無料のオープンソース・ノーコードプラットフォームで、コードを一行も書かずにAI音声エージェントを構築・デプロイできます。ドラッグ＆ドロップインターフェースにより、わずか10分足らずで構想から実稼働可能な音声エージェントを立ち上げられ、30以上の言語に対応し、リアルタイム分析やインテリジェントな通話ルーティング機能も最初から組み込まれています。

VPSでDograhをセルフホストすることで、すべての会話データ、録音、顧客とのやり取りを自社のインフラストラクチャ内に保持できます。これはGDPRコンプライアンスや、厳格なデータレジデンシー要件を持つ業界にとって不可欠です。付属のPostgreSQL、Redis、MinIOコンポーネントは、低遅延の音声インタラクションが要求するストレージとキャッシュのパフォーマンスを提供します。