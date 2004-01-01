Yuvomiの1クリックインストール
タスク、カレンダー、食事、買い物、家計予算を1つのモバイルファーストアプリで管理できる、プライベートなセルフホスト型ファミリープランナーです。
Yuvomi向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Yuvomiの活用例
Yuvomiは、タスク、共有カレンダー、買い物リスト、食事プラン、レシピ、予算、家計のメモを、モバイルファーストのプログレッシブウェブアプリ一つにまとめることができるオープンソースの家族向けオーガナイザーです。各モジュールは独立しているため、ご家庭に合った機能だけを利用し、残りは無視することができます。
ご自身のVPSでYuvomiをセルフホストすることで、スケジュール、領収書、連絡先リスト、医療リマインダーなどの機密性の高い家庭データを、サードパーティのクラウドサービスから切り離して保管できます。SQLiteデータベースは、オプションでAES-256の保存時暗号化をサポートしており、組み込みのスケジューラが自動バックアップを処理するため、利便性を損なうことなく家族の情報をプライベートに保つことができます。
Yuvomiの主な機能
共有家族プランナー
複数ユーザーへの割り当てと通知機能により、タスク、カレンダー、食事、買い物リストを家族全員で調整・管理できます。
モバイルファーストPWA
スマートフォンやタブレットに、ネイティブアプリのような感覚のプログレッシブウェブアプリとしてインストールされます。外出先での家計管理のために、オフラインでも利用可能なビューを備えています。
「カレンダー連携」
Googleカレンダー、CalDAV経由のiCloud、Appleデバイス、ICS購読と同期し、すべての既存のスケジュールを1か所にまとめることができます。
暗号化SQLiteストア
オプションのSQLCipher AES-256暗号化は、保存時の家庭データを保護し、スケジュールされたバックアップは任意のWebDAV宛先にミラーリングできます。
モジュール式家庭用ツールキット
必要なモジュール（「予算」、「食事の計画」、「レシピ」、「誕生日」、「連絡先」、「ドキュメント」、「家事」）のみを有効にし、それ以外はスキップしてください。
プライベートでトラッカーなし
サードパーティトラッカーやテレメトリーは一切なく、MITライセンスによって、VPS上でご家族のデータを完全に管理できます。
HostingerでYuvomiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。