Yuvomiは、タスク、共有カレンダー、買い物リスト、食事プラン、レシピ、予算、家計のメモを、モバイルファーストのプログレッシブウェブアプリ一つにまとめることができるオープンソースの家族向けオーガナイザーです。各モジュールは独立しているため、ご家庭に合った機能だけを利用し、残りは無視することができます。

ご自身のVPSでYuvomiをセルフホストすることで、スケジュール、領収書、連絡先リスト、医療リマインダーなどの機密性の高い家庭データを、サードパーティのクラウドサービスから切り離して保管できます。SQLiteデータベースは、オプションでAES-256の保存時暗号化をサポートしており、組み込みのスケジューラが自動バックアップを処理するため、利便性を損なうことなく家族の情報をプライベートに保つことができます。