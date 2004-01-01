Prowlarrの1クリックインストール
arrスタック用の一元化されたインデクサーマネージャー — 500以上のTorrentおよびUsenetインデクサーを一度設定し、すべてのメディアアプリに自動的に同期させます。
Prowlarr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Prowlarrの活用例
Prowlarrは、arrメディア自動化エコシステムにおけるインデクサーハブです。Sonarr、Radarr、Lidarr、Readarrで各トラッカーやUsenetプロバイダーを個別に設定する代わりに、Prowlarrに一度追加するだけで、接続されているすべてのアプリに設定が自動的に同期されます。500以上のインデクサー、組み込みのヘルスモニタリング、Cloudflareで保護されたサイト向けのFlaresolverr統合に対応しており、Prowlarrは複数のアプリで構成されるメディアスタックに伴う繰り返しのメンテナンス作業を不要にします。
VPS上でProwlarrを実行すると、24時間365日のインデクサーヘルスチェックと、すべてのメディアアプリ間での即時同期が保証されます。また、エンタープライズレベルのネットワーク速度により高速な検索結果が得られ、永続ストレージがプライベートトラッカーの認証情報やカスタムインデクサー定義を保護します。
Prowlarrの主な機能
一元化されたインデクサー管理
ProwlarrにTorrentトラッカーまたはUsenetインデクサーを一度追加すると、接続されているすべてのarrアプリに設定が自動的にプッシュされます。重複したセットアップは不要です。
500以上のインデクサーに対応
事前設定された定義は、数百の公開およびプライベートトラッカーとUsenetプロバイダーを網羅しており、Cardigann YAMLのサポートによりカスタムソースの追加に対応しています。
健康モニタリング
Prowlarrはインデクサーを継続的にテストし、詳細なステータスレポートで障害を報告します。そのため、トラッカーが静かに結果の配信を停止する前に、壊れたトラッカーを検出できます。
Flaresolverr 統合
Flaresolverrの組み込みサポートにより、Prowlarrは、自動化ツールからはアクセスできないはずのインデクサーにおけるCloudflareのボット保護を回避できます。
検索＆統計
すべてのインデクサーで手動検索を同時に実行し、単一のダッシュボードからインデクサーごとのクエリ数、取得率、パフォーマンス履歴をレビューできます。
HostingerでProwlarrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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