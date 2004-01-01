Prowlarrは、arrメディア自動化エコシステムにおけるインデクサーハブです。Sonarr、Radarr、Lidarr、Readarrで各トラッカーやUsenetプロバイダーを個別に設定する代わりに、Prowlarrに一度追加するだけで、接続されているすべてのアプリに設定が自動的に同期されます。500以上のインデクサー、組み込みのヘルスモニタリング、Cloudflareで保護されたサイト向けのFlaresolverr統合に対応しており、Prowlarrは複数のアプリで構成されるメディアスタックに伴う繰り返しのメンテナンス作業を不要にします。

VPS上でProwlarrを実行すると、24時間365日のインデクサーヘルスチェックと、すべてのメディアアプリ間での即時同期が保証されます。また、エンタープライズレベルのネットワーク速度により高速な検索結果が得られ、永続ストレージがプライベートトラッカーの認証情報やカスタムインデクサー定義を保護します。