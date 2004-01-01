LibreChatは、GitHubで15,000以上のスターを獲得しているセルフホスト型のChatGPT代替ツールで、複数のAIプロバイダーと単一の洗練されたインターフェースでやり取りできます。OpenAI GPTモデル、Anthropic Claude、Google Gemini、Azure OpenAI、そしてOllama経由のローカルホスト型モデルをサポートしており、これらすべてを単一のデプロイメントから利用でき、異なるベンダーダッシュボード間を行き来する必要はありません。

このテンプレートには、完全なLibreChatスタックがバンドルされています。会話ストレージ用のMongoDB、チャット履歴の全文検索用のMeiliSearch、そしてRAGドキュメントクエリ用のPostgreSQLベクターデータベースです。独自のVPSで実行することで、機密性の高い会話を自身のインフラストラクチャ上に保持し、APIキー、ユーザーアクセス、およびコスト管理を完全に制御できます。