LibreChatのワンクリックインストール
OpenAI、Anthropic、Google Gemini、およびローカルモデル向けに統合インターフェースを提供するオープンソースAIチャットプラットフォームです。
LibreChat向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LibreChatの活用例
LibreChatは、GitHubで15,000以上のスターを獲得しているセルフホスト型のChatGPT代替ツールで、複数のAIプロバイダーと単一の洗練されたインターフェースでやり取りできます。OpenAI GPTモデル、Anthropic Claude、Google Gemini、Azure OpenAI、そしてOllama経由のローカルホスト型モデルをサポートしており、これらすべてを単一のデプロイメントから利用でき、異なるベンダーダッシュボード間を行き来する必要はありません。
このテンプレートには、完全なLibreChatスタックがバンドルされています。会話ストレージ用のMongoDB、チャット履歴の全文検索用のMeiliSearch、そしてRAGドキュメントクエリ用のPostgreSQLベクターデータベースです。独自のVPSで実行することで、機密性の高い会話を自身のインフラストラクチャ上に保持し、APIキー、ユーザーアクセス、およびコスト管理を完全に制御できます。
LibreChatの主な機能
マルチプロバイダーAIアクセス
OpenAI、Anthropic、Google Gemini、Azure OpenAI、およびローカルのOllamaモデルを接続し、1つのチャットセッションでそれらを切り替えることができます。
RAGドキュメントクエリ
組み込みのpgvector搭載検索パイプラインを使用して、ドキュメントをアップロードし、接続された任意のAIモデルでそれらをクエリできます。
「会話検索」
会話履歴全体を対象に、MeiliSearchによる全文検索で、過去のチャットを瞬時に見つけられます。
「ユーザー管理」
メール/パスワードログインで複数のユーザーを登録し、APIキーへのアクセスを一元的に管理し、ユーザーごとのトークン消費量を追跡します。
完全なプライバシー
すべてのAI会話とアップロードされたドキュメントは、お客様のVPS上に保持されます。お客様が選択したAIプロバイダーのAPI以外で、サードパーティによるデータ収集は行われません。
HostingerでLibreChatを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。