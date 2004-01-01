Koillectionのワンクリックインストール
あらゆる種類の物理的またはデジタルコレクションを整理し、カタログ化するためのセルフホスト型コレクションマネージャーです。
Koillection向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Koillectionの活用例
Koillectionは、書籍、レコード、ビデオゲーム、切手、トレーディングカード、その他あなたが管理するあらゆるコレクションなど、あらゆるものをカタログ化できるセルフホスト型のコレクション管理アプリケーションです。クラウドベースのカタログ化サービスとは異なり、Koillectionは完全にあなた自身のサーバー上で動作し、コレクションデータをプライベートに保ち、完全にあなたの管理下に置きます。
Symfony上に構築され、クリーンでレスポンシブなインターフェースを備えたKoillectionは、カスタムメタデータフィールドとウェブスクレーパーをサポートしており、コレクションタイプにとって重要な情報でアイテムを正確に充実させることができます。完全なREST APIにより、外部ツールとの統合が可能になり、マルチ言語サポートは、すぐに11以上の言語に対応しています。
Koillectionの主な機能
任意のコレクションタイプ
書籍、ゲーム、レコード、切手、その他あらゆる収集品を、事前に用意されたテンプレートに縛られることなくカタログ化できます。
カスタムメタデータフィールド
一般的なスキーマに合わせるのではなく、あなたのコレクションに合った正確なフィールドとデータ構造を定義します。
「ウェブスクレイパー対応」
外部ウェブサイトからメタデータを自動的に取得し、カバー、説明、詳細でアイテムを充実させます。
REST API アクセス
コレクションデータをフルREST APIを通じて公開し、カスタムアプリや自動化ワークフローとの統合を可能にします。
「多言語インターフェース」
Koillectionをあなたの言語でご利用ください。英語とフランス語は完全にカバーされており、11以上の言語に対応しています。
HostingerでKoillectionを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。