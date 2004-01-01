Koillectionは、書籍、レコード、ビデオゲーム、切手、トレーディングカード、その他あなたが管理するあらゆるコレクションなど、あらゆるものをカタログ化できるセルフホスト型のコレクション管理アプリケーションです。クラウドベースのカタログ化サービスとは異なり、Koillectionは完全にあなた自身のサーバー上で動作し、コレクションデータをプライベートに保ち、完全にあなたの管理下に置きます。

Symfony上に構築され、クリーンでレスポンシブなインターフェースを備えたKoillectionは、カスタムメタデータフィールドとウェブスクレーパーをサポートしており、コレクションタイプにとって重要な情報でアイテムを正確に充実させることができます。完全なREST APIにより、外部ツールとの統合が可能になり、マルチ言語サポートは、すぐに11以上の言語に対応しています。