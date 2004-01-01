Odooは、120ヶ国で1,000万人以上のユーザーに利用されている、包括的なオープンソースのビジネス管理スイートです。そのモジュール設計により、CRM、会計、在庫、eコマース、プロジェクト管理など、必要なアプリから開始し、ビジネスの成長に合わせて拡張でき、すべて単一の統合インターフェースから操作できます。

VPSでOdooをセルフホストすることで、ユーザーごとのサブスクリプション費用が不要になり、すべてのビジネスデータを自分で管理し、カスタムモジュールや統合機能を制限なくインストールする自由が得られます。このテンプレートには、信頼性の高いデータストレージとしてPostgreSQLが含まれています。