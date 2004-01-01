Readeckは、軽量なオープンソースのブックマークマネージャーであり、保存した瞬間に任意のURLから読み取り可能なテキスト、画像、記事をキャプチャする「後で読む」アプリケーションです。各ブックマークは単一の不変なZIPアーカイブとして保存されるため、元のページが変更されたりウェブから消滅したりしても、保存された記事は利用可能なままです。

独自のVPSでReadeckをセルフホストすることで、読書リスト、ハイライト、ラベルを完全に管理下に置くことができ、サードパーティによる追跡、アカウントごとの料金、有料サービスが停止するリスクもありません。SQLiteをバックエンドとする単一のGoバイナリは、非常に低いリソース使用量と、小規模なVPSプランでもスムーズな体験を意味します。