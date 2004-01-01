Readeckの1クリックインストール
あらゆるウェブページの読み取り可能なコンテンツを永続的に保存する、セルフホスト型の後で読むサービスおよびブックマークマネージャーです。
Readeck向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Readeckの活用例
Readeckは、軽量なオープンソースのブックマークマネージャーであり、保存した瞬間に任意のURLから読み取り可能なテキスト、画像、記事をキャプチャする「後で読む」アプリケーションです。各ブックマークは単一の不変なZIPアーカイブとして保存されるため、元のページが変更されたりウェブから消滅したりしても、保存された記事は利用可能なままです。
独自のVPSでReadeckをセルフホストすることで、読書リスト、ハイライト、ラベルを完全に管理下に置くことができ、サードパーティによる追跡、アカウントごとの料金、有料サービスが停止するリスクもありません。SQLiteをバックエンドとする単一のGoバイナリは、非常に低いリソース使用量と、小規模なVPSプランでもスムーズな体験を意味します。
Readeckの主な機能
長期アーカイブ
すべてのブックマークは不変のZIPアーカイブとして保存されるため、元のページがなくなっても、保存された記事は読み取り可能な状態を保ちます。
「EPUBとOPDSエクスポート」
記事やコレクションをEPUB形式でエクスポートし、OPDSカタログに対応した電子書籍リーダーから直接ライブラリにアクセスできます。
ハイライトとラベル
重要な箇所をマークし、ラベル、お気に入り、アーカイブでブックマークを整理して、後で素早く見つけられるようにします。
「スマートコレクション」
検索クエリをコレクションとして保存すると、ラベル、サイト、または定義したその他のフィルターによってブックマークを自動的にグループ化できます。
「全文検索」
保存されたライブラリから、記事のタイトル、コンテンツ、ラベルを横断して検索することで、任意の箇所を瞬時に見つけることができます。
ブラウザ拡張機能
公式のFirefoxおよびChrome拡張機能を使用して、ワンクリックでページを保存できます。コピー＆ペーストは不要です。
HostingerでReadeckを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。