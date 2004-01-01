OpenProjectは、Jira、Asana、Basecampの代替となるセルフホスト型の選択肢をチームに提供するオープンソースのプロジェクト管理プラットフォームです。タスクやバグの追跡から、ガントチャートによるタイムライン計画、アジャイルボード（スクラムやカンバン）、組み込みの時間追跡まで、プロジェクトのライフサイクル全体を単一のアプリケーションで網羅します。SaaSツールとは異なり、セルフホスティングにより、すべてのプロジェクトデータ、タイムライン、チームコミュニケーションを独自のインフラストラクチャ内で管理できます。

ソフトウェア開発、エンジニアリング、政府機関、建設業界のチームは、厳格なデータ主権要件を持つ複雑な複数チームのプロジェクトを管理するためにOpenProjectを活用しています。このテンプレートは、推奨される本番環境アーキテクチャに従い、専用のWeb、バックグラウンドワーカー、PostgreSQLサービスとOpenProjectをデプロイします。