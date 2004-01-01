OpenProjectの1クリック導入
タスク追跡、ガントチャート計画、アジャイルボード、時間追跡を網羅したオープンソースのプロジェクト管理プラットフォームを、1つのセルフホスト型アプリケーションで提供します。
OpenProject向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OpenProjectの活用例
OpenProjectは、Jira、Asana、Basecampの代替となるセルフホスト型の選択肢をチームに提供するオープンソースのプロジェクト管理プラットフォームです。タスクやバグの追跡から、ガントチャートによるタイムライン計画、アジャイルボード（スクラムやカンバン）、組み込みの時間追跡まで、プロジェクトのライフサイクル全体を単一のアプリケーションで網羅します。SaaSツールとは異なり、セルフホスティングにより、すべてのプロジェクトデータ、タイムライン、チームコミュニケーションを独自のインフラストラクチャ内で管理できます。
ソフトウェア開発、エンジニアリング、政府機関、建設業界のチームは、厳格なデータ主権要件を持つ複雑な複数チームのプロジェクトを管理するためにOpenProjectを活用しています。このテンプレートは、推奨される本番環境アーキテクチャに従い、専用のWeb、バックグラウンドワーカー、PostgreSQLサービスとOpenProjectをデプロイします。
OpenProjectの主な機能
ワークパッケージ追跡
タスク、バグ、ユーザーストーリー、マイルストーンを、豊富なメタデータ、階層、および項目間の関連付けを使用して作成および管理します。
ガントタイムライン計画
インタラクティブなガントチャート、依存関係、マイルストーン追跡機能を使用して、多段階プロジェクトの作業を時間軸でスケジュールします。
「アジャイルボード」
ドラッグ＆ドロップボード、バックログ管理、およびベロシティトラッキング機能を使用して、スクラムスプリントやカンバンワークフローを実行します。
時間とコスト管理
作業パッケージに時間を記録し、予算を設定し、コストレポートを作成することで、プロジェクトをスケジュール通りに、予算内で管理できます。
GitHub＆GitLab連携
プルリクエストとコミットを直接ワークパッケージにリンクすることで、開発者とプロジェクトマネージャーに進捗状況の統一されたビューを提供します。
HostingerでOpenProjectを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。