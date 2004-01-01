Snipe-ITは、Laravel上に構築された強力なオープンソースIT資産管理システムで、組織がハードウェア資産、ソフトウェアライセンス、アクセサリ、消耗品をライフサイクル全体にわたって追跡するのに役立ちます。GitHubで13,000以上のスターを獲得しており、チェックイン/チェックアウトワークフロー、減価償却追跡、保証管理、包括的なレポート作成などのエンタープライズグレードの機能を提供します。これらすべては、高額なライセンス料なしで利用できます。

VPSでSnipe-ITをセルフホストすることで、機密性の高い資産およびライセンスデータの完全な所有権を、ユーザーごとまたは資産ごとの継続的なコストなしで得ることができます。MariaDBをバックエンドとするデプロイメントは、小規模チームから大企業まで拡張可能で、数千の資産を処理しながら、バーコードスキャン、レポート作成、REST API統合のための高速なクエリを維持します。