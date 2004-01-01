Snipe-ITの1クリック導入
組織全体でハードウェア、ソフトウェアライセンス、減価償却を追跡するための無料のオープンソースIT資産管理です。
Snipe-IT向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Snipe-ITの活用例
Snipe-ITは、Laravel上に構築された強力なオープンソースIT資産管理システムで、組織がハードウェア資産、ソフトウェアライセンス、アクセサリ、消耗品をライフサイクル全体にわたって追跡するのに役立ちます。GitHubで13,000以上のスターを獲得しており、チェックイン/チェックアウトワークフロー、減価償却追跡、保証管理、包括的なレポート作成などのエンタープライズグレードの機能を提供します。これらすべては、高額なライセンス料なしで利用できます。
VPSでSnipe-ITをセルフホストすることで、機密性の高い資産およびライセンスデータの完全な所有権を、ユーザーごとまたは資産ごとの継続的なコストなしで得ることができます。MariaDBをバックエンドとするデプロイメントは、小規模チームから大企業まで拡張可能で、数千の資産を処理しながら、バーコードスキャン、レポート作成、REST API統合のための高速なクエリを維持します。
Snipe-ITの主な機能
「資産チェックイン/チェックアウト」
効率化されたチェックイン/チェックアウトのワークフローと自動メール通知により、誰がどの資産をいつ所有しているかを正確に把握できます。
「ライセンス管理」
ソフトウェアライセンスキー、シート数、および更新日を管理することで、コンプライアンスを維持し、ライセンスの過剰または不足を防ぎます。
減価償却追跡
正確な財務報告と会計のために、定額法または定率法を用いて資産の減価償却を計算します。
バーコードとQRコード
各資産のバーコードまたはQRコードを生成し、スキャンすることで、迅速な現物監査とモバイルフレンドリーな在庫管理を実現できます。
REST API および レポート
データをCSVまたはExcelにエクスポートし、フルREST APIを通じて外部システムと連携させ、自動化およびビジネスインテリジェンスワークフローに活用できます。
HostingerでSnipe-ITを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。