Snipe-ITが最大70％オフ

Snipe-ITの1クリック導入

組織全体でハードウェア、ソフトウェアライセンス、減価償却を追跡するための無料のオープンソースIT資産管理です。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Snipe-ITの1クリック導入

Snipe-IT向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Snipe-ITの活用例

Snipe-ITは、Laravel上に構築された強力なオープンソースIT資産管理システムで、組織がハードウェア資産、ソフトウェアライセンス、アクセサリ、消耗品をライフサイクル全体にわたって追跡するのに役立ちます。GitHubで13,000以上のスターを獲得しており、チェックイン/チェックアウトワークフロー、減価償却追跡、保証管理、包括的なレポート作成などのエンタープライズグレードの機能を提供します。これらすべては、高額なライセンス料なしで利用できます。

VPSでSnipe-ITをセルフホストすることで、機密性の高い資産およびライセンスデータの完全な所有権を、ユーザーごとまたは資産ごとの継続的なコストなしで得ることができます。MariaDBをバックエンドとするデプロイメントは、小規模チームから大企業まで拡張可能で、数千の資産を処理しながら、バーコードスキャン、レポート作成、REST API統合のための高速なクエリを維持します。

早速始める
{name}の活用例

Snipe-ITの主な機能

「資産チェックイン/チェックアウト」

効率化されたチェックイン/チェックアウトのワークフローと自動メール通知により、誰がどの資産をいつ所有しているかを正確に把握できます。

「ライセンス管理」

ソフトウェアライセンスキー、シート数、および更新日を管理することで、コンプライアンスを維持し、ライセンスの過剰または不足を防ぎます。

減価償却追跡

正確な財務報告と会計のために、定額法または定率法を用いて資産の減価償却を計算します。

バーコードとQRコード

各資産のバーコードまたはQRコードを生成し、スキャンすることで、迅速な現物監査とモバイルフレンドリーな在庫管理を実現できます。

REST API および レポート

データをCSVまたはExcelにエクスポートし、フルREST APIを通じて外部システムと連携させ、自動化およびビジネスインテリジェンスワークフローに活用できます。

HostingerでSnipe-ITを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様におすすめのサーバーロケーションはこちら

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世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
早速始める
世界に向けて発信する

お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Atlas CMMS

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作業指示書・予防保全・資産追跡向けのセルフホスト型CMMS

デプロイ
BunkerM

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「ウェブUI」、「ACLエディター」、およびライブ監視を備えたオールインワンのMosquitto MQTTブローカー

デプロイ
DDNS Updater

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40以上のプロバイダーに対応したセルフホスト型ダイナミックDNSアップデーターで、ヘッドレスエージェントとして動作します。

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