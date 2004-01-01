ExpenseOwlは、すべてのデータをローカルのJSONファイルに保存し、外部データベースを必要としない最小限のセルフホスト型経費追跡アプリケーションです。円グラフとキャッシュフローの概要を備えたクリーンなダッシュボード、エントリを確認するための並べ替え可能な経費テーブル、カテゴリ、通貨、データのインポート/エクスポートを管理するための設定パネルを提供します。

独自のVPSでExpenseOwlをセルフホストすることは、個人の財務記録がインフラストラクチャから離れることがないことを意味します。軽量設計により数秒でデプロイでき、維持するデータベースサービスも不要なため、個人の財務データを完全に所有するための最もシンプルな方法の1つです。