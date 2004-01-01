ExpenseOwlの1クリックインストール。
軽量なセルフホスト型経費トラッカー。ダッシュボードチャート、カテゴリ管理、CSVインポート/エクスポート機能を搭載し、データベースは不要です。
ExpenseOwl向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ExpenseOwlの活用例
ExpenseOwlは、すべてのデータをローカルのJSONファイルに保存し、外部データベースを必要としない最小限のセルフホスト型経費追跡アプリケーションです。円グラフとキャッシュフローの概要を備えたクリーンなダッシュボード、エントリを確認するための並べ替え可能な経費テーブル、カテゴリ、通貨、データのインポート/エクスポートを管理するための設定パネルを提供します。
独自のVPSでExpenseOwlをセルフホストすることは、個人の財務記録がインフラストラクチャから離れることがないことを意味します。軽量設計により数秒でデプロイでき、維持するデータベースサービスも不要なため、個人の財務データを完全に所有するための最もシンプルな方法の1つです。
ExpenseOwlの主な機能
「支出ダッシュボード」
円グラフとキャッシュフローの概要により、追跡されているすべてのカテゴリにおける支出パターンを瞬時に視覚的に把握できます。
カテゴリー管理
設定パネルで、個人の予算管理システムや家計簿システムに合わせて、カスタムの経費カテゴリを定義・編集できます。
CSV インポート / エクスポート
ExpenseOwlとの間でCSVファイルを使用してデータの出し入れができます。これは、他のアプリから履歴をインポートしたり、持ち運び可能なバックアップを作成したりするのに便利です。
データベース不要
すべての経費データは、指定されたボリューム上のローカルJSONファイルに保存されるため、PostgresやMySQLサービスを設定したり保守したりする必要はありません。
「PWAサポート」
ExpenseOwlをプログレッシブウェブアプリとして、デスクトップまたはモバイルにインストールすると、ブラウザから直接ネイティブアプリのような体験ができます。
HostingerでExpenseOwlを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。