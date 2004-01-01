Memgraphは、大規模で相互接続されたデータセットに対するリアルタイムのトラバーサル向けに設計されたインメモリグラフデータベースです。Cypherと完全に互換性があり、Neo4jクエリのドロップイン代替として機能します。また、ストリーミングおよびイベント駆動型ワークロードにおいて、大幅に低いレイテンシーを実現します。バンドルされているMAGEライブラリには、外部フレームワークなしでデータベース内でネイティブに実行される50以上のグラフアルゴリズムモジュール（PageRank、コミュニティ検出、最短経路など）が追加されています。

このデプロイメントでは、MemgraphとMemgraph Labを組み合わせています。Memgraph Labは、Cypherクエリの作成、グラフ構造の探索、アルゴリズム実験の実行を可能にするブラウザベースのビジュアルクエリインターフェースです。これらを独自のVPSで実行することで、メモリ割り当て、データ保持、アクセスポリシーを完全に制御できます。ノードごとのクラウド料金やベンダーによる制限はありません。