Memgraphのワンクリックインストール
接続されたデータでのリアルタイム分析、AIワークフロー、ストリーミングパイプラインに対応した高性能インメモリグラフデータベース。
Memgraph向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Memgraphの活用例
Memgraphは、大規模で相互接続されたデータセットに対するリアルタイムのトラバーサル向けに設計されたインメモリグラフデータベースです。Cypherと完全に互換性があり、Neo4jクエリのドロップイン代替として機能します。また、ストリーミングおよびイベント駆動型ワークロードにおいて、大幅に低いレイテンシーを実現します。バンドルされているMAGEライブラリには、外部フレームワークなしでデータベース内でネイティブに実行される50以上のグラフアルゴリズムモジュール（PageRank、コミュニティ検出、最短経路など）が追加されています。
このデプロイメントでは、MemgraphとMemgraph Labを組み合わせています。Memgraph Labは、Cypherクエリの作成、グラフ構造の探索、アルゴリズム実験の実行を可能にするブラウザベースのビジュアルクエリインターフェースです。これらを独自のVPSで実行することで、メモリ割り当て、データ保持、アクセスポリシーを完全に制御できます。ノードごとのクラウド料金やベンダーによる制限はありません。
Memgraphの主な機能
インメモリ パフォーマンス
グラフデータはすべてRAMに保存されるため、深く接続されたデータセットに対しても、サブミリ秒のトラバーサルとリアルタイムのクエリ応答が可能になります。
サイファー互換性
完全なopenCypherサポートにより、既存のNeo4jクエリ、ドライバー、およびツールは、クエリ構文への最小限の変更で移行できるようになります。
MAGE アルゴリズム ライブラリ
50種類以上の組み込みグラフアルゴリズム — PageRank、媒介中心性、コミュニティ検出、リンク予測 — は、外部パイプラインなしでネイティブクエリモジュールとして実行されます。
Memgraph Lab UI
Cypherクエリの作成と実行、グラフのトポロジーの検査、およびアルゴリズムの結果のインタラクティブな探索を可能にする、ブラウザベースのビジュアルインターフェースです。
ストリーミングデータの取り込み
ネイティブのKafkaおよびPulsar統合により、バッチETLパイプラインや外部コネクタなしで、イベントストリームから継続的なグラフ更新が可能になります。
GraphRAGとAIメモリ
グラフ構造のメモリと検索は、関係性を認識するコンテキストでLLMアプリケーションを強化し、AIエージェントやチャットボットにおいてより正確な応答を可能にします。
HostingerでMemgraphを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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