ChibisafeはTypeScriptで書かれたセルフホスト型のファイル保管庫で、ファイルを簡単に共有できます。写真、動画、ドキュメント、コードスニペットなど、あらゆるものをアップロードすると、すぐに共有可能なリンクが発行されます。チャンクアップロードにより、低速な接続でも大容量ファイルを確実に転送でき、すっきりとしたマソリーギャラリーでメディアを視覚的に閲覧できます。

ホスト型ファイル共有サービスとは異なり、Chibisafeをセルフホストすることで、ストレージ、アクセスポリシー、ユーザー管理を完全に制御できます。オープンなアップロードのためのパブリックモード、登録ユーザーのためのユーザーアカウントモード、またはプライベートチームのための招待制モードで実行でき、これらはすべて、設定ファイルを操作することなく、組み込みの管理ダッシュボードから設定可能です。