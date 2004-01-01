CryptPadは、オープンソースのエンドツーエンド暗号化された共同作業オフィススイートです。サーバーにドキュメントを平文で保存するクラウドエディターとは異なり、CryptPadはサーバーに到達する前にブラウザですべてを暗号化します。これにより、ホストがユーザーの作成内容にアクセスすることは決してありません。このゼロ知識アーキテクチャは、機密情報を扱うチーム、厳格なデータ規制下にある組織、あるいはコンテンツをサービスプロバイダーに預けることなくリアルタイムコラボレーションを望むすべての人に適しています。

独自のVPSでCryptPadをセルフホストすることで、チームのドキュメント、ユーザーデータ、ストレージを完全に制御できます。使用制限やサブスクリプション料金がなく、外部クラウドに依存することもありません。