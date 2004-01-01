CryptPadの1クリックインストール
サーバーがドキュメントの内容を閲覧することのない、エンドツーエンドで暗号化された共同作業オフィススイートです。
CryptPad向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
CryptPadの活用例
CryptPadは、オープンソースのエンドツーエンド暗号化された共同作業オフィススイートです。サーバーにドキュメントを平文で保存するクラウドエディターとは異なり、CryptPadはサーバーに到達する前にブラウザですべてを暗号化します。これにより、ホストがユーザーの作成内容にアクセスすることは決してありません。このゼロ知識アーキテクチャは、機密情報を扱うチーム、厳格なデータ規制下にある組織、あるいはコンテンツをサービスプロバイダーに預けることなくリアルタイムコラボレーションを望むすべての人に適しています。
独自のVPSでCryptPadをセルフホストすることで、チームのドキュメント、ユーザーデータ、ストレージを完全に制御できます。使用制限やサブスクリプション料金がなく、外部クラウドに依存することもありません。
CryptPadの主な機能
ゼロ知識暗号化
すべてのドキュメントコンテンツは、サーバーに到達する前にブラウザで暗号化されるため、ホスト（お客様を含め）が保存されたドキュメントを読み取ることはできません。
フルオフィススイート
リッチテキストドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション、コードファイル、カンバンボード、ホワイトボード、フォームを、すべてリアルタイムで作成し、共同作業を行うことができます。
ゲストコラボレーション
リンクを介して任意のドキュメントを共有すると、コラボレーターはアカウントを登録せずに編集できます。その間、完全なエンドツーエンド暗号化が維持されます。
「チームドライブ」
ドキュメントを、フォルダ構造と、異なるメンバーやグループごとのきめ細かなアクセス権限を設定した共有チームドライブに整理します。
平文でのサーバー保存なし
サーバーが侵害されたとしても、保存されているデータは、クライアントのみが保持する暗号鍵がなければ読み取ることができない暗号化された暗号文のままです。
HostingerでCryptPadを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。