LanguageToolは、シンプルなRESTful HTTP APIを通じて、25以上の言語で文法、スタイル、句読点、スペルエラーを検出する包括的なオープンソースの校正サーバーです。これは、基本的なスペルチェックをはるかに超えて複雑な文法上の問題を検出し、Grammarlyのようなクラウド文法サービスに代わる、プライバシーに配慮した選択肢となります。

これは、従来のWeb UIを持たないAPI専用サービスです。クライアント（ブラウザ拡張機能、LibreOfficeプラグイン、コードエディタ、カスタムアプリケーションなど）は、デプロイURLを指し、/v2/checkエンドポイントを直接呼び出します。セルフホスティングは、作成されたコンテンツがインフラストラクチャから離れることがないことを意味し、これは法律、医療、または機密性の高いビジネス文書にとって不可欠です。