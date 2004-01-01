1クリックインストールでのLanguageToolデプロイ
25以上の言語に対応したオープンソースの文法、スタイル、スペルチェッカーで、プライベートなセルフホスト型REST APIとして提供されます。
LanguageTool向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LanguageToolの活用例
LanguageToolは、シンプルなRESTful HTTP APIを通じて、25以上の言語で文法、スタイル、句読点、スペルエラーを検出する包括的なオープンソースの校正サーバーです。これは、基本的なスペルチェックをはるかに超えて複雑な文法上の問題を検出し、Grammarlyのようなクラウド文法サービスに代わる、プライバシーに配慮した選択肢となります。
これは、従来のWeb UIを持たないAPI専用サービスです。クライアント（ブラウザ拡張機能、LibreOfficeプラグイン、コードエディタ、カスタムアプリケーションなど）は、デプロイURLを指し、/v2/checkエンドポイントを直接呼び出します。セルフホスティングは、作成されたコンテンツがインフラストラクチャから離れることがないことを意味し、これは法律、医療、または機密性の高いビジネス文書にとって不可欠です。
LanguageToolの主な機能
25以上の言語に対応
英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、その他多数の言語で、1つのサービスから文法とスタイルをチェックできます。
詳細な文法チェック
単純なスペルチェッカーでは見逃してしまうような、複雑な文法エラー、スタイルの問題、紛らわしい単語などを検出します。
REST API 統合
シンプルな/v2/check HTTPエンドポイントにより、任意のアプリケーション、CMS、またはエディターに文法チェック機能を統合します。
N-グラム言語モデル
よく混同される単語やフレーズの検出を大幅に改善するために、オプションのn-gramモデルを有効にできます。
設定可能なリソース
デプロイ時にJavaヒープサイズを調整し、予想されるリクエスト量に応じてメモリ使用量とスループットのバランスを取ります。
HostingerでLanguageToolを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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