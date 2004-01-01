1クリックインストールによるGramps Webのデプロイ
どのブラウザからでも家系図の作成、探索、共有ができる、セルフホスト型の系譜プラットフォームです。
Gramps Web向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Gramps Webの活用例
Gramps Webは、最も広く利用されているオープンソースの系譜プラットフォームであるGrampsの共同ウェブインターフェースです。これは、あなたのプライベートな家系図データベースを、インタラクティブなチャート、地図、全文検索、DNA分析ツールを備えたマルチユーザーのウェブアプリケーション（どのブラウザからもアクセス可能）に変革します。あなたの家族の歴史データを収益化するクラウド系譜サービスとは異なり、Gramps Webは完全にあなた自身のVPS上で動作し、すべての祖先の記録、文書、写真を完全にあなたの管理下に置きます。
Gramps WebはGrampsのネイティブデータベース形式を使用しているため、既存のデスクトップ版Grampsデータは直接インポートでき、ウェブインターフェースを通じて行われた変更はデスクトップアプリに同期されます。最初に登録したユーザーがツリーの所有者および管理者になります。
Gramps Webの主な機能
インタラクティブな家族図
ファンチャート、家系図ビュー、子孫ツリー、タイムライン表示は、ブラウザであなたの家族の歴史に異なる視点を提供します。
「全文検索」
あなたのツリー内のすべての人物、場所、イベント、情報源、メモを瞬時に検索できます。添付されたドキュメントやメディア内のコンテンツも含まれます。
デスクトップ同期
Grampsネイティブデータベース形式を使用し、Grampsデスクトップアプリとの双方向同期に対応しているため、ウェブとデスクトップでの編集が常に同期されます。
マルチユーザーコラボレーション
ロールベースの権限を持つ家族メンバーを招待できます。編集者はレコードを追加でき、閲覧者は閲覧のみ可能であるため、データは整理された状態に保たれます。
DNA解析ツール
染色体ブラウザ、共有DNAセグメントの可視化、および伝統的な記録と並行して遺伝的系譜データを統合するためのキット管理です。
HostingerでGramps Webを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。