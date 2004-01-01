Gramps Webは、最も広く利用されているオープンソースの系譜プラットフォームであるGrampsの共同ウェブインターフェースです。これは、あなたのプライベートな家系図データベースを、インタラクティブなチャート、地図、全文検索、DNA分析ツールを備えたマルチユーザーのウェブアプリケーション（どのブラウザからもアクセス可能）に変革します。あなたの家族の歴史データを収益化するクラウド系譜サービスとは異なり、Gramps Webは完全にあなた自身のVPS上で動作し、すべての祖先の記録、文書、写真を完全にあなたの管理下に置きます。

Gramps WebはGrampsのネイティブデータベース形式を使用しているため、既存のデスクトップ版Grampsデータは直接インポートでき、ウェブインターフェースを通じて行われた変更はデスクトップアプリに同期されます。最初に登録したユーザーがツリーの所有者および管理者になります。