Invioは、フル機能のCRMプラットフォームのような複雑さを伴わずに、プロフェッショナルな請求書発行を必要とするフリーランスや小規模チーム向けに構築された、高速で機能に特化した請求書作成アプリケーションです。商品カタログ管理、請求書作成、クライアントがパスワードなしでアクセスできる安全なリンク提供といった主要な請求書作成ワークフローを、控えめなハードウェアでも瞬時に読み込まれるクリーンで軽量なインターフェースで提供します。

Invioを自身のVPSでセルフホストすることで、財務データが第三者のサーバーに触れることはなく、請求書ごとの手数料やサブスクリプション費用もかかりません。請求履歴、商品カタログ、クライアント記録は、自身のインフラストラクチャ上の組み込みSQLiteデータベースに保存され、ビジネス記録を完全に自分で所有できます。