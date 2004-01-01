Invioのワンクリック導入
フリーランスや小規模チーム向けの、サブスクリプション料金不要のミニマルなセルフホスト型請求システム。
Invio向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Invioの活用例
Invioは、フル機能のCRMプラットフォームのような複雑さを伴わずに、プロフェッショナルな請求書発行を必要とするフリーランスや小規模チーム向けに構築された、高速で機能に特化した請求書作成アプリケーションです。商品カタログ管理、請求書作成、クライアントがパスワードなしでアクセスできる安全なリンク提供といった主要な請求書作成ワークフローを、控えめなハードウェアでも瞬時に読み込まれるクリーンで軽量なインターフェースで提供します。
Invioを自身のVPSでセルフホストすることで、財務データが第三者のサーバーに触れることはなく、請求書ごとの手数料やサブスクリプション費用もかかりません。請求履歴、商品カタログ、クライアント記録は、自身のインフラストラクチャ上の組み込みSQLiteデータベースに保存され、ビジネス記録を完全に自分で所有できます。
Invioの主な機能
製品カタログ
サービスとアイテムのカタログをカテゴリ別に管理することで、価格と説明が自動入力された状態で、明細項目を新しい請求書に数秒で追加できます。
パスワード不要のクライアントリンク
クライアントがアカウントを作成することなく開くことができる安全なリンクで請求書を共有し、支払い審査プロセスにおける手間を省きます。
複数言語のサポート
英語、ドイツ語、オランダ語、ポルトガル語に対応した完全なインターフェース翻訳により、国際的な顧客に希望する言語で請求を行うことができます。
サブスクリプション手数料不要
セルフホスティングは、継続的なSaaSコストを不要にします。既に使用しているVPSリソースの料金のみを支払い、請求書ごとやユーザーごとの料金はかかりません。
軽量アーキテクチャ
SQLiteを基盤としたストレージは、別のデータベースサービスを必要とせず、デプロイをシンプルにし、エントリーレベルのVPSプランでもリソースの使用量を最小限に抑えることができます。
HostingerでInvioを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。