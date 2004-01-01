LimeSurveyは、研究者、企業、機関がプロフェッショナルなオンラインアンケートを作成できる、主要なオープンソースのアンケートプラットフォームです。80以上の言語、高度な分岐ロジック、参加者管理、SPSSやExcel形式を含む包括的なデータエクスポートオプションをサポートしています。

豊富な質問タイプ、カスタムテーマ、プラグインアーキテクチャにより、LimeSurveyはサブスクリプション料金なしでエンタープライズグレードのアンケート機能を提供します。このテンプレートには、信頼性の高いデータ保存のためのMariaDB、高速なセッション管理のためのRedis、安全なアンケート提出のためのTraefik HTTPSルーティングが含まれています。