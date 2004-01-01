LimeSurveyを1クリックでインストール
アンケートの作成とデータ収集のための、プロフェッショナルなオンライン調査プラットフォームです。
LimeSurvey向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LimeSurveyの活用例
LimeSurveyは、研究者、企業、機関がプロフェッショナルなオンラインアンケートを作成できる、主要なオープンソースのアンケートプラットフォームです。80以上の言語、高度な分岐ロジック、参加者管理、SPSSやExcel形式を含む包括的なデータエクスポートオプションをサポートしています。
豊富な質問タイプ、カスタムテーマ、プラグインアーキテクチャにより、LimeSurveyはサブスクリプション料金なしでエンタープライズグレードのアンケート機能を提供します。このテンプレートには、信頼性の高いデータ保存のためのMariaDB、高速なセッション管理のためのRedis、安全なアンケート提出のためのTraefik HTTPSルーティングが含まれています。
LimeSurveyの主な機能
詳細な質問タイプ
行列、ランキング、ファイルアップロード、数式ベースの質問など、28種類以上の質問タイプから選択でき、あらゆるアンケートシナリオにご利用いただけます。
分岐ロジック
強力な表現マネージャーを活用して、以前の回答に基づいて質問を表示したり非表示にしたりする動的なアンケートを作成できます。
多言語アンケート
真にグローバルなデータ収集のために、自動的な右から左へのテキストサポートに対応した80以上の言語でアンケートを作成できます。
データエクスポート＆分析
組み込みの統計、グラフ、クロス集計ツールを使用して、結果をSPSS、R、Excel、CSV形式にエクスポートします。
参加者管理
トークンベースのアクセスで回答者を追跡し、リマインダーを送信し、正確なアンケート実施のためにクォータを管理します。
HostingerでLimeSurveyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。