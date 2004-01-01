Komgaの1クリックインストールによるデプロイ
OPDS、Kobo Sync、KOReader Syncに対応した、コミック、漫画、雑誌、電子書籍向けのセルフホスト型メディアサーバーです。
Komga向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Komgaの活用例
Komgaは、コミック、マンガ、BD、雑誌、電子書籍のために特別に構築されたオープンソースのメディアサーバーです。CBZ、CBR、EPUB、PDF、その他のアーカイブ形式のライブラリをスキャンし、メタデータを抽出し、サムネイルを生成し、高速なウェブリーダーを通じてすべてを公開します。さらに、ネイティブアプリや電子インクデバイス向けにOPDS、Kobo Sync、KOReader Syncフィードも提供します。
VPSでKomgaをセルフホストすることで、コミックやマンガファイルの任意のフォルダを、ウェブ上、KoboやKOReaderの電子インクデバイス、またはPanels、Chunky、KyBookのようなOPDS互換アプリを通じて、どこからでも読むことができるプライベートでモバイルフレンドリーなライブラリに変えることができます。サブスクリプション料金はかからず、DRMもなく、どのプラットフォームもあなたのライブラリに何を残すかを決定することはありません。
Komgaの主な機能
コミックと電子書籍フォーマット
CBZ、CBR、ZIP、RAR、7Z、EPUB、PDFにネイティブで対応しており、ComicInfo.xml、EPUB OPF、ComicRackタグからのメタデータ抽出も可能です。
内蔵のWeb閲覧機能
高速でレスポンシブなウェブリーダーは、見開きモード、幅と高さに合わせたレイアウト、およびデバイス間での読書進捗同期に対応しています。
OPDSフィード
OPDS v1およびv2エンドポイントにより、KomgaはPanels、Chunky、KyBook、Moon+ Readerなどのネイティブリーダーやその他多数のリーダーと、追加設定なしで互換性があります。
KoboとKOリーダーの同期
ネイティブKobo同期とKOReader同期のサポートにより、手動でファイルをサイドロードすることなく、Eインクデバイスに新しいコンテンツをプッシュし、読書位置を記憶できます。
「自動ライブラリスキャン」
ライブファイルシステム監視とスケジュールされたスキャンにより、新しいコミックや電子書籍ファイルをデータフォルダにドロップすると、ライブラリは同期状態に保たれます。
マルチユーザーと共有
ユーザーごとのライブラリ、年齢制限、読み取り専用の共有ロールにより、家族や読書グループは互いに干渉することなく1つのサーバーを共有できます。
HostingerでKomgaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。