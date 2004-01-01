Komgaは、コミック、マンガ、BD、雑誌、電子書籍のために特別に構築されたオープンソースのメディアサーバーです。CBZ、CBR、EPUB、PDF、その他のアーカイブ形式のライブラリをスキャンし、メタデータを抽出し、サムネイルを生成し、高速なウェブリーダーを通じてすべてを公開します。さらに、ネイティブアプリや電子インクデバイス向けにOPDS、Kobo Sync、KOReader Syncフィードも提供します。

VPSでKomgaをセルフホストすることで、コミックやマンガファイルの任意のフォルダを、ウェブ上、KoboやKOReaderの電子インクデバイス、またはPanels、Chunky、KyBookのようなOPDS互換アプリを通じて、どこからでも読むことができるプライベートでモバイルフレンドリーなライブラリに変えることができます。サブスクリプション料金はかからず、DRMもなく、どのプラットフォームもあなたのライブラリに何を残すかを決定することはありません。