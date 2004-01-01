Trekを1クリックでインストール
インタラクティブな地図、予算、持ち物リスト、旅行記、AIアシスタンスを備えた、セルフホスト型のリアルタイム共同旅行プランナーです。
Trek向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Trekの活用例
Trekは、オープンソースのセルフホスト型旅行計画プラットフォームで、リアルタイムの共同作業と、旅行の計画に必要なすべてを単一のインターフェースに統合しています。ドラッグ＆ドロップのデイプランナー、写真マーカー付きのインタラクティブマップ、天気予報、多通貨予算、持ち物リスト、マガジン形式の旅行記など、これらすべてが予約、ドキュメントストレージ、PDFエクスポートと並んで利用できます。
旅程や写真をサブスクリプションの階層でロックする商用計画アプリとは異なり、Trekはユーザーが管理するインフラストラクチャ上で完全に動作します。リアルタイムのWebSocket同期により、計画の進捗に合わせて同行者や家族と連携を保ち、オプションのOIDCシングルサインオンは既存のIDプロバイダーと統合でき、内蔵のMCPサーバーにより、AIアシスタントが機密データを第三者に送信することなく、計画、荷造り、予算作成をサポートします。
Trekの主な機能
「リアルタイムコラボレーション」
WebSocket同期は、すべての旅程の編集、メモ、予算の変更を、接続されているすべての旅行者に即座にプッシュするため、共同プランナーは常に同じ計画を確認できます。
インタラクティブ旅行マップ
3Dビルディング、地形、ルートの視覚化、写真マーカー、クラスタリング機能を備えたLeafletやMapbox GLマップは、単調な旅程を視覚的な計画へと変貌させます。
予算と持ち物リスト
1人あたりおよび1日あたりの分割、多通貨対応、荷物リストテンプレート、オプションの荷物重量追跡機能で、カテゴリ別の費用を追跡します。
旅行記と地図帳
写真やムードとともに、マガジンスタイルのジャーナルで旅行を記録し、訪れた国、連続記録、統計情報を世界地図上で可視化できます。
SSO および 2FA
任意のOIDCプロバイダー（Google、Apple、Authentik、Keycloakなど）に接続し、TOTPベースの二段階認証とバックアップコードでアカウントを保護します。
MCPサーバー経由のAI
150以上のツールを備えたOAuth 2.1認証済みMCPサーバーは、AIアシスタントがスコープ付きの権限で旅行の作成、持ち物リストの作成、予算の管理を行えるようにします。
HostingerでTrekを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。