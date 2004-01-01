Trekは、オープンソースのセルフホスト型旅行計画プラットフォームで、リアルタイムの共同作業と、旅行の計画に必要なすべてを単一のインターフェースに統合しています。ドラッグ＆ドロップのデイプランナー、写真マーカー付きのインタラクティブマップ、天気予報、多通貨予算、持ち物リスト、マガジン形式の旅行記など、これらすべてが予約、ドキュメントストレージ、PDFエクスポートと並んで利用できます。

旅程や写真をサブスクリプションの階層でロックする商用計画アプリとは異なり、Trekはユーザーが管理するインフラストラクチャ上で完全に動作します。リアルタイムのWebSocket同期により、計画の進捗に合わせて同行者や家族と連携を保ち、オプションのOIDCシングルサインオンは既存のIDプロバイダーと統合でき、内蔵のMCPサーバーにより、AIアシスタントが機密データを第三者に送信することなく、計画、荷造り、予算作成をサポートします。