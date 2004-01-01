Huginnは、ウェブサイトの監視、データ変更の追跡、コンテンツの集約、複数ステップのワークフロー実行を行うエージェントを構築できるオープンソースの自動化プラットフォームです。これらすべてを独自のインフラストラクチャ上で実現します。レート制限やサブスクリプション料金なしで利用できる、セルフホスト型のIFTTTやZapierのようなものだと考えると分かりやすいでしょう。エージェントは、「視覚的なウェブインターフェース」を通じて、イベントを監視し、サービス間でデータを変換・ルーティングし、通知を送信し、複雑なパイプラインを調整できます。

VPSでHuginnを実行すると、クラウドベースの自動化サービスではアクセスできない内部システムやプライベートデータソースに完全にアクセスしながら、自動化ワークフローを24時間体制で確実に実行できます。APIキーとビジネスロジックも完全に管理下に置くことが可能です。