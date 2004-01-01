1クリックインストールでHuginnデプロイ
Webを監視し、あなたに代わってアクションを実行する知能型監視エージェントを構築するためのセルフホスト型自動化プラットフォームです。
Huginn向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Huginnの活用例
Huginnは、ウェブサイトの監視、データ変更の追跡、コンテンツの集約、複数ステップのワークフロー実行を行うエージェントを構築できるオープンソースの自動化プラットフォームです。これらすべてを独自のインフラストラクチャ上で実現します。レート制限やサブスクリプション料金なしで利用できる、セルフホスト型のIFTTTやZapierのようなものだと考えると分かりやすいでしょう。エージェントは、「視覚的なウェブインターフェース」を通じて、イベントを監視し、サービス間でデータを変換・ルーティングし、通知を送信し、複雑なパイプラインを調整できます。
VPSでHuginnを実行すると、クラウドベースの自動化サービスではアクセスできない内部システムやプライベートデータソースに完全にアクセスしながら、自動化ワークフローを24時間体制で確実に実行できます。APIキーとビジネスロジックも完全に管理下に置くことが可能です。
Huginnの主な機能
カスタムエージェントビルダー
コードを記述することなく、ビジュアルインターフェースを通じて監視および自動化エージェントを作成し、ウェブサービスとデータソースをワークフローに接続します。
Webサイトの監視
任意のウェブサイトのコンテンツ変更を追跡し、価格が下落したとき、ニュースが表示されたとき、または特定のキーワードが検出されたときにアクションをトリガーします。
予定実行
cronのようなスケジュールでエージェントを実行するか、イベントによってトリガーすることで、時間に制約のある自動化が機会を逃すことがないようにします。
データ変換
JSON、XML、正規表現パターンを処理する組み込みの変換エージェントを使用して、ステップ間でデータをフィルタリング、解析、再フォーマットします。
複数ユーザーのサポート
ロールベースの権限により、チームは機密性の高いエージェントの認証情報を公開することなく、自動化ワークフローを共有し、共同作業を行うことができます。
HostingerでHuginnを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。