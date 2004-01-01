ワンクリックインストールによるPigeonPodのデプロイ
YouTubeやBilibiliのチャンネルを、あらゆるポッドキャストアプリで購読可能なRSSフィードに変換する、セルフホスト型ポッドキャストフィードジェネレーターです。
PigeonPod向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
PigeonPodの活用例
PigeonPodは、YouTubeチャンネル、プレイリスト、動画、Bilibiliコンテンツを標準のRSSポッドキャストフィードに変換する、セルフホスト型のポッドキャストフィードジェネレーターです。PigeonPod内で任意のYouTubeチャンネルを購読すると、新しいエピソードを音声または動画として自動的にダウンロードし、Apple Podcasts、Overcast、Pocket Castsなどのあらゆるポッドキャストクライアントが直接購読できる、パスワードで保護されたRSSフィードを生成します。
ブラウザ拡張機能や手動での回避策とは異なり、PigeonPodは、購読、yt-dlpを介したダウンロード、ffmpegを介したトランスコーディング、フィード生成、RSS配信といったすべてのパイプラインを自身のサーバーで処理します。必要なツールはすべてDockerイメージ内にバンドルされており、他にインストールしたり設定したりする必要はありません。
PigeonPodの主な機能
YouTubeとBilibiliインポート
YouTubeチャンネル、プレイリスト、個別の動画、またはBilibiliチャンネル、プレイリストを登録すると、PigeonPodが新しいアップロードを追跡し、自動的に同期します。
標準RSSフィード出力
どのポッドキャストアプリでも購読できる、パスワードで保護されたRSSフィードを生成し、YouTubeの登録チャンネルを通常のポッドキャスト視聴ワークフローに取り込みます。
音声と映像の品質管理
フィードごとに、出力形式、ビットレート、品質を設定することで、再ダウンロードすることなく、リスニング用のコンパクトな音声ファイルや視聴用のフルビデオを取得できます。
エピソードフィルターと制限
フィードごとにキーワードフィルター、期間のしきい値、エピソード数の上限を設定することで、購読を実際に希望するコンテンツに絞り込むことができます。
S3とローカルストレージ
ダウンロードしたエピソードをVPSボリュームに保存するか、または大規模なライブラリ向けにS3互換サービス（MinIO、Cloudflare R2、AWS S3など）にルーティングします。
HostingerでPigeonPodを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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