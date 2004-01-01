PigeonPodは、YouTubeチャンネル、プレイリスト、動画、Bilibiliコンテンツを標準のRSSポッドキャストフィードに変換する、セルフホスト型のポッドキャストフィードジェネレーターです。PigeonPod内で任意のYouTubeチャンネルを購読すると、新しいエピソードを音声または動画として自動的にダウンロードし、Apple Podcasts、Overcast、Pocket Castsなどのあらゆるポッドキャストクライアントが直接購読できる、パスワードで保護されたRSSフィードを生成します。

ブラウザ拡張機能や手動での回避策とは異なり、PigeonPodは、購読、yt-dlpを介したダウンロード、ffmpegを介したトランスコーディング、フィード生成、RSS配信といったすべてのパイプラインを自身のサーバーで処理します。必要なツールはすべてDockerイメージ内にバンドルされており、他にインストールしたり設定したりする必要はありません。