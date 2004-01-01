docassembleは、エンドユーザーから情報を収集し、その回答からカスタムドキュメント、契約書、フォームを作成する、ウェブベースのガイド付きインタビューを構築するための無料のオープンソースプラットフォームです。作成者はYAMLでインタビューロジックを記述し、MarkdownまたはDOCXでドキュメントテンプレートを作成し、Pythonで動作を拡張します。これらはカスタムウェブアプリケーションを立ち上げることなく行えます。

元々は、クライアントの受付と文書作成を自動化する法律扶助団体や法律事務所向けに設計されましたが、docassembleは現在、コンプライアンス、政府サービス、人事ワークフロー全体でエキスパートシステムを強化しています。VPSでのセルフホスティングにより、機密性の高いインタビューの回答、生成されたドキュメント、およびクライアントデータは、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持され、インタビューごとまたはユーザーごとの料金はかかりません。