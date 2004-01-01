1クリックインストールによるdocassembleのデプロイ
Python、YAML、Markdownで構築された、ガイド付きインタビューと自動ドキュメント作成のためのオープンソースのエキスパートシステムです。
docassemble向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
docassembleの活用例
docassembleは、エンドユーザーから情報を収集し、その回答からカスタムドキュメント、契約書、フォームを作成する、ウェブベースのガイド付きインタビューを構築するための無料のオープンソースプラットフォームです。作成者はYAMLでインタビューロジックを記述し、MarkdownまたはDOCXでドキュメントテンプレートを作成し、Pythonで動作を拡張します。これらはカスタムウェブアプリケーションを立ち上げることなく行えます。
元々は、クライアントの受付と文書作成を自動化する法律扶助団体や法律事務所向けに設計されましたが、docassembleは現在、コンプライアンス、政府サービス、人事ワークフロー全体でエキスパートシステムを強化しています。VPSでのセルフホスティングにより、機密性の高いインタビューの回答、生成されたドキュメント、およびクライアントデータは、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持され、インタビューごとまたはユーザーごとの料金はかかりません。
docassembleの主な機能
「ガイド付きインタビュー」
条件ロジックを備え、アクセシブルでモバイルフレンドリーなウェブフォームを通じてユーザー入力を収集する分岐質問フローをYAMLで構築します。
書類作成
インタビューの回答から、MarkdownまたはWordテンプレートを使用して、自動書式設定で記入済みのDOCX、PDF、RTFドキュメントを生成します。
Python の拡張性
YAMLだけでは不十分な場合でも、フルPythonに移行すれば、外部APIの呼び出し、計算の実行、既存システムとの連携などが可能です。
電子署名
サードパーティの電子署名サービスを使用せずに、タッチスクリーンで署名を取得し、生成されたドキュメントに埋め込みます。
「多言語サポート」
組み込みの翻訳ツールと、地域に合わせた日付、数値、通貨の書式設定により、複数の言語でインタビューを1件作成できます。
ビルトインプレイグラウンド
コードエディタ、ライブテスト、パッケージ管理を備えたブラウザベースの開発環境により、著者は別のIDEなしで反復作業を行うことができます。
Hostingerでdocassembleを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。