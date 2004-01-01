Sonarrの1クリックインストール
Usenetとトレントからエピソードを監視、ダウンロード、名前変更、整理する自動テレビ番組コレクション管理ツール。
Sonarr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Sonarrの活用例
Sonarrは、UsenetおよびBitTorrentユーザー向けの包括的なテレビ番組コレクションマネージャー兼パーソナルビデオレコーダーです。新しいエピソードのリリースをRSSフィードで監視し、選択したダウンロードクライアントを通じて自動的にダウンロードし、手動での介入なしに一貫した命名規則でファイルを整理します。arrスイートの主要メンバーとして、SonarrはRadarr、Prowlarr、およびPlexやJellyfinのようなメディアサーバーとシームレスに統合します。
VPSにSonarrをデプロイすると、自宅のコンピューターがオフの状態でも、新しいリリースが公開された瞬間にそれを検出し、24時間年中無休で稼働します。永続ストレージはライブラリの設定と品質プロファイルを保護し、REST APIはリクエスト管理ツールとの統合を可能にし、完全に自動化されたホームメディアエコシステムを構築できます。
Sonarrの主な機能
自動エピソードモニタリング
RSSフィードを介して今後のエピソードを追跡し、新しいリリースが利用可能になった瞬間に自動的にダウンロードします。
品質プロフィール管理
シリーズごとに、優先する解像度、コーデック、ファイルサイズを定義し、より良いリリースが登場した際には、Sonarrが自動的にアップグレードするようにします。
クライアント統合のダウンロード
qBittorrent、Transmission、Deluge、SABnzbd、NZBGetなどと接続し、1つのインターフェースからtorrentとUsenetの両方のワークフローをサポートします。
メディアサーバー同期
Plex、Jellyfin、Emby、Kodiで、各ダウンロード後に自動ライブラリ更新をトリガーし、手動で更新することなくメディアサーバーを最新の状態に保ちます。
シーズンパック処理
個々のエピソードを抽出し、監視対象のシリーズエントリと照合することで、シーズンパックのダウンロードをインテリジェントに処理します。
HostingerでSonarrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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