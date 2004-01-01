Sonarrは、UsenetおよびBitTorrentユーザー向けの包括的なテレビ番組コレクションマネージャー兼パーソナルビデオレコーダーです。新しいエピソードのリリースをRSSフィードで監視し、選択したダウンロードクライアントを通じて自動的にダウンロードし、手動での介入なしに一貫した命名規則でファイルを整理します。arrスイートの主要メンバーとして、SonarrはRadarr、Prowlarr、およびPlexやJellyfinのようなメディアサーバーとシームレスに統合します。

VPSにSonarrをデプロイすると、自宅のコンピューターがオフの状態でも、新しいリリースが公開された瞬間にそれを検出し、24時間年中無休で稼働します。永続ストレージはライブラリの設定と品質プロファイルを保護し、REST APIはリクエスト管理ツールとの統合を可能にし、完全に自動化されたホームメディアエコシステムを構築できます。