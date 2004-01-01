Docspellは、スキャン、ダウンロード、またはEメールされた大量の紙文書向けに設計されたオープンソースのセルフホスト型ドキュメント管理サーバーです。入力ファイルに対してOCRを実行し、NLPを使用して日付、通信相手、金額を抽出し、構造化されたメタデータを元のドキュメントとともに保存します。これにより、アーカイブ全体が全文検索可能になります。タグ、カスタムフィールド、フォルダー、保存されたクエリにより、家庭の書類、フリーランスの請求書、中小企業の記録を長年にわたって管理することが実用的になります。

独自のVPSでDocspellをセルフホストすることで、税務記録、医療費の請求書、法的文書、政府のフォームといった最も機密性の高い書類を、SaaSドキュメントサービスではなく、自身が管理するインフラストラクチャ内に保持できます。デプロイメントには、ストレージ用のPostgreSQL、全文検索用のSolr、およびOCRと変換用のDocspell RESTサーバーとjoexワーカーが含まれており、初回訪問時のサインアップでドキュメントアーカイブを所有するアカウントが作成されます。