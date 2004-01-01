ワンクリックインストールでのDocspellデプロイ
セルフホスト型ドキュメントオーガナイザーは、スキャン、メール、PDFを自動でタグ付けし、全文検索可能にします。
Docspell向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Docspellの活用例
Docspellは、スキャン、ダウンロード、またはEメールされた大量の紙文書向けに設計されたオープンソースのセルフホスト型ドキュメント管理サーバーです。入力ファイルに対してOCRを実行し、NLPを使用して日付、通信相手、金額を抽出し、構造化されたメタデータを元のドキュメントとともに保存します。これにより、アーカイブ全体が全文検索可能になります。タグ、カスタムフィールド、フォルダー、保存されたクエリにより、家庭の書類、フリーランスの請求書、中小企業の記録を長年にわたって管理することが実用的になります。
独自のVPSでDocspellをセルフホストすることで、税務記録、医療費の請求書、法的文書、政府のフォームといった最も機密性の高い書類を、SaaSドキュメントサービスではなく、自身が管理するインフラストラクチャ内に保持できます。デプロイメントには、ストレージ用のPostgreSQL、全文検索用のSolr、およびOCRと変換用のDocspell RESTサーバーとjoexワーカーが含まれており、初回訪問時のサインアップでドキュメントアーカイブを所有するアカウントが作成されます。
Docspellの主な機能
OCR＋NLP抽出
すべてのスキャンでOCRを実行し、その後、日付、通信相手、金額、連絡先を抽出し、各ドキュメントがすでに事前分類された状態で受信トレイに届きます。
「全文検索」
Solrを基盤とした全文検索機能により、請求書、契約書、領収書、メール添付ファイルなど、あらゆるドキュメントを対象に、タグ、フォルダ、フィールドでフィルタリングして検索できます。
「メールとフォルダーの取り込み」
IMAP経由でメールボックスの添付ファイルを取得し、スキャナーからのHTTPアップロードを受け入れ、SCPまたはrsync経由でドロップされたファイルを監視するディレクトリを監視します。
タグとカスタムフィールド
ドキュメントに、タグ、組織ラベル、カスタムフィールド（金額、契約日、有効期限）、および自動的に更新される保存済み検索でアノテーションを付けます。
マルチユーザーおよびマルチテナント
各「コレクティブ」は、独自のユーザー、ドキュメント、メタデータを持つ独立したワークスペースであり、家族や小規模チームがデータを混同することなく、1つのインスタンスを共有できます。
「文書変換」
WeasyPrint、Unoconv、およびTesseractを介して、受信したHTML、Office、画像、およびメールファイルを検索可能なPDFに変換し、統一されたアーカイブを実現します。
HostingerでDocspellを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。