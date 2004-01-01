Peppermintの1クリックインストール
顧客からのリクエスト、社内ITの問題、チームのワークフローを管理するためのオープンソースのチケット管理およびヘルプデスクシステムです。
Peppermint向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Peppermintの活用例
Peppermintは、ZendeskやJiraの軽量な代替として構築されたオープンソースのチケット管理およびヘルプデスクソリューションです。サポートチーム、IT部門、中小企業に対し、エージェントごとのライセンス料なしで、また機密性の高い会話データをサードパーティのSaaSベンダーに送信することなく、顧客からのリクエストの記録、内部問題の追跡、解決策に関する共同作業を行うための整理されたキューを提供します。
独自のVPSでPeppermintをセルフホストすることで、すべてのチケット、クライアント記録、および内部メモを管理下に置くことができます。バンドルされているPostgreSQLバックエンドはチケット履歴の永続的な保存を保証し、ToDoリスト付きの個人用Markdownノートブックは、各エージェントが共有キューと並行して自身の作業を整理するためのプライベートなスペースを提供します。
Peppermintの主な機能
「マークダウン チケット エディター」
ファイル添付機能付きのリッチマークダウンエディターでチケットや返信を作成すると、会話の書式設定、コードブロック、スクリーンショットが保持されます。
個人ノート
各エージェントは、共有チケットキューと並行して個人の作業を追跡するためのToDoリスト付きのプライベートなMarkdownベースのノートブックを利用できます。
「クライアント履歴ログ」
顧客とのすべてのやり取りは、その顧客のプロフィールに記録され、エージェントは新しいリクエストに対応する前に、過去のリクエストの完全な状況を把握できるようになります。
「ロールベースのアクセス」
きめ細かなロール権限により、管理者は、特定のチケットカテゴリをどのエージェントが閲覧、コメント、解決できるかを制御できます。
REST API連携
ドキュメント化されたREST APIにより、監視ツールからチケットをプッシュしたり、CRMとデータを同期したり、Peppermint上にカスタムダッシュボードを構築したりできます。
「レスポンシブインターフェース」
UIは、モバイルから4Kまでの画面向けに設計されており、エージェントは使いやすさを損なうことなく、どのデバイスからでもチケットをトリアージできます。
HostingerでPeppermintを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。