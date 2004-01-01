Peppermintは、ZendeskやJiraの軽量な代替として構築されたオープンソースのチケット管理およびヘルプデスクソリューションです。サポートチーム、IT部門、中小企業に対し、エージェントごとのライセンス料なしで、また機密性の高い会話データをサードパーティのSaaSベンダーに送信することなく、顧客からのリクエストの記録、内部問題の追跡、解決策に関する共同作業を行うための整理されたキューを提供します。

独自のVPSでPeppermintをセルフホストすることで、すべてのチケット、クライアント記録、および内部メモを管理下に置くことができます。バンドルされているPostgreSQLバックエンドはチケット履歴の永続的な保存を保証し、ToDoリスト付きの個人用Markdownノートブックは、各エージェントが共有キューと並行して自身の作業を整理するためのプライベートなスペースを提供します。