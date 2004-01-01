CiviCRMの1クリックインストール
非営利団体、擁護団体、会員制組織向けに構築されたオープンソースの支持者関係管理です。
CiviCRM向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
CiviCRMの活用例
CiviCRMは、非営利団体、NGO、協会、市民団体向けに専用に構築されたオープンソースのCRMです。営業に特化した商用CRMとは異なり、すべてのモジュール（連絡先、寄付、会員、イベント、メール送信、ケース管理）は、リードではなく構成員を管理する資金調達担当者、組織運営者、プログラム担当者のワークフローを中心に設計されています。
独自のVPSでCiviCRMをセルフホストすることで、寄付者記録、寄付履歴、会員データを完全に管理下に置くことができます。連絡先ごとの料金は発生せず、第三者のデータ処理業者も不要で、作成するすべてのレポートとセグメンテーションを完全に所有できます。
CiviCRMの主な機能
連絡先管理
非営利団体のワークフローに合わせた関係、タグ、カスタムフィールドで、無制限の連絡先、世帯、組織を管理します。
寄付および資金調達
オンライン寄付を受け入れ、誓約を管理し、定期的な寄付プログラムを実施し、内蔵の財務報告機能を使って寄付を照合できます。
「会員管理」
設定可能な会員タイプとライフサイクルリマインダーにより、会員登録、更新、段階的な特典を自動化します。
「イベントと登録」
イベントページを作成し、チケットを販売し、参加者を管理し、各連絡先レコードの他の情報と合わせて参加履歴を追跡できます。
メール＆一斉送信
顧客をセグメント化し、ターゲットを絞ったメールを一斉送信し、連絡先ごとのメール送信料を支払うことなく、開封率、クリック率、バウンス率を測定できます。
HostingerでCiviCRMを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。