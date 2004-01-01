CiviCRMは、非営利団体、NGO、協会、市民団体向けに専用に構築されたオープンソースのCRMです。営業に特化した商用CRMとは異なり、すべてのモジュール（連絡先、寄付、会員、イベント、メール送信、ケース管理）は、リードではなく構成員を管理する資金調達担当者、組織運営者、プログラム担当者のワークフローを中心に設計されています。

独自のVPSでCiviCRMをセルフホストすることで、寄付者記録、寄付履歴、会員データを完全に管理下に置くことができます。連絡先ごとの料金は発生せず、第三者のデータ処理業者も不要で、作成するすべてのレポートとセグメンテーションを完全に所有できます。