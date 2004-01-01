LakeFSは、データレイクにGitライクなワークフローを適用するオープンソースのデータバージョン管理プラットフォームです。これにより、チームは分離されたデータ実験のためにブランチを作成し、再現可能なスナップショットをコミットし、データを複製することなく、変更をアトミックにマージできます。LakeFSは、AWS S3、Azure Blob Storage、Google Cloud Storageとネイティブに連携し、完全にS3互換のAPIを公開しているため、既存のツールは変更を必要としません。

VPSでLakeFSをセルフホストすることで、データチームとMLチームはデータバージョン管理インフラストラクチャを完全に制御できます。再現可能な機械学習実験、ETLパイプライン用の安全なステージング環境、または不正なデータ取り込みをロールバックする機能が必要な場合でも、LakeFSは、Gitがコードにもたらすのと同じ信頼をデータ操作にもたらします。