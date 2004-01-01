LakeFSの1クリックインストールによるデプロイ
データレイク向けのオープンソースのGitライクなバージョン管理で、オブジェクトストレージにブランチとコミット機能をもたらします。
LakeFS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LakeFSの活用例
LakeFSは、データレイクにGitライクなワークフローを適用するオープンソースのデータバージョン管理プラットフォームです。これにより、チームは分離されたデータ実験のためにブランチを作成し、再現可能なスナップショットをコミットし、データを複製することなく、変更をアトミックにマージできます。LakeFSは、AWS S3、Azure Blob Storage、Google Cloud Storageとネイティブに連携し、完全にS3互換のAPIを公開しているため、既存のツールは変更を必要としません。
VPSでLakeFSをセルフホストすることで、データチームとMLチームはデータバージョン管理インフラストラクチャを完全に制御できます。再現可能な機械学習実験、ETLパイプライン用の安全なステージング環境、または不正なデータ取り込みをロールバックする機能が必要な場合でも、LakeFSは、Gitがコードにもたらすのと同じ信頼をデータ操作にもたらします。
LakeFSの主な機能
Gitライクなデータブランチ
オブジェクトを複製することなく、メタデータのみによってサポートされるゼロコピーブランチングを使用して、実験またはステージング用に隔離されたデータブランチを作成します。
再現可能なコミット
任意の時点でデータスナップショットをコミットすることで、機械学習の実験やパイプラインの実行を、既知のデータ状態から正確に再現できるようになります。
アトミックマージ
データブランチをメインにアトミックにマージし、ダウンストリームのコンシューマーが常に一貫性のある完全なデータセットを参照できるようにします。
S3互換API
LakeFSは完全にS3互換のエンドポイントを公開しているため、Spark、Pandas、その他のツールはコードを変更することなく接続できます。
データロールバック
誤って削除したり、不正なデータを取り込んだりした場合でも、数秒で任意の以前のコミットに瞬時に戻して復旧できます。
HostingerでLakeFSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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