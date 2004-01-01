ImmuDBは、Goで書かれたオープンソースの不変データベースです。すべてのデータ変更の完全な履歴を保持します。すべての書き込みは暗号的に検証されるため、検出されずにレコードを変更または削除することは不可能です。これにより、設計上、改ざん防止の監査証跡が提供されます。

スタンドアロンサーバーとしてデプロイ可能なImmuDBは、キーバリュー、SQL、ドキュメントデータモデルをサポートし、データ閲覧とユーザー管理のための組み込みウェブコンソールが付属しています。セルフホスティングにより、機密性の高い監査ログ、コンプライアンス記録、トランザクション履歴の完全な制御を、外部依存なしで独自のインフラストラクチャに置くことができます。