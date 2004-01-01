1クリックインストールでのImmuDBデプロイ
監査可能なデータ整合性を実現するため、暗号検証機能により不変性と改ざん防止が保証されたデータベースです。
ImmuDB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ImmuDBの活用例
ImmuDBは、Goで書かれたオープンソースの不変データベースです。すべてのデータ変更の完全な履歴を保持します。すべての書き込みは暗号的に検証されるため、検出されずにレコードを変更または削除することは不可能です。これにより、設計上、改ざん防止の監査証跡が提供されます。
スタンドアロンサーバーとしてデプロイ可能なImmuDBは、キーバリュー、SQL、ドキュメントデータモデルをサポートし、データ閲覧とユーザー管理のための組み込みウェブコンソールが付属しています。セルフホスティングにより、機密性の高い監査ログ、コンプライアンス記録、トランザクション履歴の完全な制御を、外部依存なしで独自のインフラストラクチャに置くことができます。
ImmuDBの主な機能
改ざん防止ストレージ
すべてのレコードは暗号ハッシュによってリンクされているため、変更や削除があった場合でも、クライアントや監査人によって即座に検出できます。
マルチモデルサポート
キーバリュー、SQL、またはドキュメントインターフェースを使用してデータをクエリします。これらはすべて、モデル間のスキーマ移行なしに、同じ不変ストレージエンジンを共有しています。
内蔵Webコンソール
ポート8080で利用可能な統合ウェブUIにより、追加のツールをインストールすることなく、データベースの探索、SQLクエリの実行、ユーザーの管理が可能です。
暗号検証
クライアントは、マークルツリー証明を使用して、読み取ったあらゆる値の整合性を独立して検証できます。これにより、サーバーを盲目的に信頼する必要がなくなります。
完全な監査履歴
すべてのキーのすべてのバージョンは永続的に保持され、コンプライアンスチームと監査担当者は、すべてのデータポイントについて、完全で検証可能な管理の連鎖を得ることができます。
HostingerでImmuDBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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