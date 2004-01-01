Mopidyのワンクリックインストールでのデプロイ
ローカルファイル、Spotify、SoundCloud、TuneInなどから、1つのブラウザインターフェースを通じてストリーミングできる、拡張可能なPython音楽サーバーです。
Mopidy向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Mopidyの活用例
Mopidyは、Pythonで書かれた拡張可能な音楽サーバーであり、多数のオーディオソースを単一の再生キューの背後で橋渡しします。マッチする拡張機能をインストールすると、ローカルファイルをSpotify、SoundCloud、TuneIn、Bandcamp、YouTube、ポッドキャスト、インターネットラジオと並行してストリーミングできます。そして、MPD、HTTP、JSON-RPC APIを通じてそれらを公開することで、あらゆるMPDクライアントやウェブフロントエンドが同じライブラリを操作できるようになります。
このテンプレートは、Mopidyを人気のIrisウェブフロントエンドとバンドルしており、あらゆるデバイスからライブラリの閲覧、キューの構築、プレイリストの管理を行うためのブラウザベースのインターフェースを提供します。VPSでMopidyをセルフホストすることで、既存のアップストリームプロバイダー以外のソースごとのサブスクリプション料金なしに、集約された音楽ソースを単一のプライベートエンドポイントの背後に保持できます。
Mopidyの主な機能
Irisウェブフロントエンド
バンドルされたIris拡張機能は、ソースの閲覧、トラックのキューイング、プレイリストの管理を行うための洗練されたブラウザUIを、デスクトップまたはモバイルから提供します。
複数ソース再生
拡張機能をインストールすると、Spotify、SoundCloud、TuneIn、Bandcamp、YouTube、ポッドキャスト、ローカルファイルを1つの統合されたキューに統合できます。
MPDプロトコルサポート
ポート6600でMusic Player Daemonプロトコルに対応しているため、ncmpcpp、M.A.L.P.、CantataなどのあらゆるMPDクライアントが再生を制御できます。
Pipインストール可能な拡張機能
イメージを再構築したり、設定ファイルを編集したりすることなく、PIP_PACKAGES変数を通じてデプロイ時に新しいソースを追加します。
JSON-RPC HTTP API
完全なHTTPおよびWebSocket APIにより、同じエンジンを使用してカスタムコントローラー、音声アシスタント、またはホームオートメーションのトリガーを構築できます。
Snapcast 準備完了です。
デフォルトのオーディオパイプラインはSnapcast FIFOに書き込みます。そのため、必要に応じてマルチルーム同期再生を重ねることができます。
HostingerでMopidyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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