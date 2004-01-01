Mopidyは、Pythonで書かれた拡張可能な音楽サーバーであり、多数のオーディオソースを単一の再生キューの背後で橋渡しします。マッチする拡張機能をインストールすると、ローカルファイルをSpotify、SoundCloud、TuneIn、Bandcamp、YouTube、ポッドキャスト、インターネットラジオと並行してストリーミングできます。そして、MPD、HTTP、JSON-RPC APIを通じてそれらを公開することで、あらゆるMPDクライアントやウェブフロントエンドが同じライブラリを操作できるようになります。

このテンプレートは、Mopidyを人気のIrisウェブフロントエンドとバンドルしており、あらゆるデバイスからライブラリの閲覧、キューの構築、プレイリストの管理を行うためのブラウザベースのインターフェースを提供します。VPSでMopidyをセルフホストすることで、既存のアップストリームプロバイダー以外のソースごとのサブスクリプション料金なしに、集約された音楽ソースを単一のプライベートエンドポイントの背後に保持できます。