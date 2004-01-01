TaskTroveのワンクリックインストール
自然言語解析、繰り返しタスク、カンバンビュー、カレンダービューを備えたセルフホスト型の個人タスクマネージャーです。
TaskTrove向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
TaskTroveの活用例
TaskTroveは、すべてのデータをプレーンなJSONファイルとして保存する軽量でセルフホスト型のタスク管理アプリケーションです。データベースは不要です。日付と時刻の自然言語入力を解析し、無制限のサブタスクと繰り返しタスクパターンをサポートし、作業を色分けされたラベル付きプロジェクトに整理します。複数のビュー（リスト、カンバンボード、カレンダー）により、その瞬間に合ったレイアウトでタスクを操作できます。
サードパーティサーバーを介してデータを同期するクラウドToDoアプリとは異なり、TaskTroveは追跡、使用状況分析、外部APIへの依存なしに、独自のVPSで完全に動作します。タスクデータは読み取り可能なJSONファイルとして保存され、任意のテキストエディタでバックアップ、転送、または検査できます。
TaskTroveの主な機能
自然言語解析
「明日午後2時」または「毎週金曜日」と入力すると、「日付ピッカー」を操作することなく、期限日や繰り返しスケジュールを設定できます。
カンバンとカレンダービュー
「リスト」、「カンバンボード」、「カレンダー」のレイアウトを切り替えて、現在の作業に最適な表示形式でタスクを操作できます。
定期タスクパターン
毎日、毎週、毎月、または完全にカスタムな繰り返しルールを設定することで、定期的なタスクは手動で入力することなく自動的に再スケジュールされます。
プロジェクトの構成
複雑な作業を構造化し、分かりやすく保つために、タスクをセクション、色分けされたラベル、無制限のサブタスクを使用してプロジェクトにまとめます。
ファイルベースのストレージ
すべてのタスクはプレーンなJSONファイルとして保存されます — バックアップ、別のインスタンスへの転送、またはデータベースツールなしでの直接読み取りが簡単です。
HostingerでTaskTroveを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。