TaskTroveは、すべてのデータをプレーンなJSONファイルとして保存する軽量でセルフホスト型のタスク管理アプリケーションです。データベースは不要です。日付と時刻の自然言語入力を解析し、無制限のサブタスクと繰り返しタスクパターンをサポートし、作業を色分けされたラベル付きプロジェクトに整理します。複数のビュー（リスト、カンバンボード、カレンダー）により、その瞬間に合ったレイアウトでタスクを操作できます。

サードパーティサーバーを介してデータを同期するクラウドToDoアプリとは異なり、TaskTroveは追跡、使用状況分析、外部APIへの依存なしに、独自のVPSで完全に動作します。タスクデータは読み取り可能なJSONファイルとして保存され、任意のテキストエディタでバックアップ、転送、または検査できます。