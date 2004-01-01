HeyFormは、質問が一つずつ表示される、魅力的な会話型インターフェースを作成するモダンなオープンソースのフォームビルダーです。このアプローチにより、従来のフォームビルダーと比較して完了率が大幅に向上するため、アンケート、質問票、クイズ、リード獲得フォームに最適です。

40種類以上の入力タイプ、条件付きロジック、カスタムテーマ、組み込み分析機能を備えたHeyFormは、すべての提出物をユーザーの管理下に置きながら、強力なノーコードデータ収集プラットフォームを提供します。このテンプレートには、フォーム保存用のMongoDB、キャッシング用のKeyDB、安全なフォームアクセス用のTraefik HTTPSルーティングが含まれています。