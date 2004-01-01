Deploy HeyForm in one click installation.
アンケート、クイズ、投票向けのオープンソース会話型フォームビルダーです。
HeyForm向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
HeyFormの活用例
HeyFormは、質問が一つずつ表示される、魅力的な会話型インターフェースを作成するモダンなオープンソースのフォームビルダーです。このアプローチにより、従来のフォームビルダーと比較して完了率が大幅に向上するため、アンケート、質問票、クイズ、リード獲得フォームに最適です。
40種類以上の入力タイプ、条件付きロジック、カスタムテーマ、組み込み分析機能を備えたHeyFormは、すべての提出物をユーザーの管理下に置きながら、強力なノーコードデータ収集プラットフォームを提供します。このテンプレートには、フォーム保存用のMongoDB、キャッシング用のKeyDB、安全なフォームアクセス用のTraefik HTTPSルーティングが含まれています。
HeyFormの主な機能
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
以前の回答に基づいて適応する動的な質問パスを構築することで、パーソナライズされた関連性の高いデータ収集を実現します。
「ドラッグ＆ドロップビルダー」
評価、ファイルアップロード、署名、日付ピッカーなど、40種類以上の入力フィールドタイプを使用して、フォームを視覚的にデザインできます。
内蔵の分析ツール
統合された分析ダッシュボードで応答パターンと完了指標を追跡し、データに基づいたフォームの最適化を実現します。
カスタムブランディング
すべてのフォームとアンケートで、組織のアイデンティティに合わせてカスタムテーマ、色、ブランドを適用できます。
HostingerでHeyFormを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。