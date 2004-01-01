Bluditは、すべての投稿、ページ、設定をMarkdownおよびJSONファイルとしてディスクに保存するオープンソースのフラットファイルコンテンツ管理システムです。MySQL、PostgreSQL、その他のデータベースを必要としないため、従来のPHP CMSと比較して、スタック全体が軽量で、バックアップが高速で、サーバー間の移行が容易です。

VPSでBluditをセルフホストすることで、ブロガーや小規模サイトの所有者は、コンテンツとテーマを完全に所有でき、サードパーティのホスティング費用やプラットフォームのロックインはありません。投稿はブラウザベースの管理画面から、またはファイルシステム上で直接編集でき、このプロジェクトには、組み込みの画像マネージャー、プラグインシステム、およびカスタマイズ可能な最新のテーマが付属しています。