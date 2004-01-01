Bluditのワンクリックインストール
データベース不要で、個人ブログや小規模サイト向けの、シンプル、高速、安全なフラットファイルCMSです。
Bludit向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Bluditの活用例
Bluditは、すべての投稿、ページ、設定をMarkdownおよびJSONファイルとしてディスクに保存するオープンソースのフラットファイルコンテンツ管理システムです。MySQL、PostgreSQL、その他のデータベースを必要としないため、従来のPHP CMSと比較して、スタック全体が軽量で、バックアップが高速で、サーバー間の移行が容易です。
VPSでBluditをセルフホストすることで、ブロガーや小規模サイトの所有者は、コンテンツとテーマを完全に所有でき、サードパーティのホスティング費用やプラットフォームのロックインはありません。投稿はブラウザベースの管理画面から、またはファイルシステム上で直接編集でき、このプロジェクトには、組み込みの画像マネージャー、プラグインシステム、およびカスタマイズ可能な最新のテーマが付属しています。
Bluditの主な機能
データベース不要
すべてのコンテンツをフラットなMarkdownおよびJSONファイルに保存することで、デプロイ、バックアップ、バージョン管理がフォルダのコピーと同じくらい簡単になります。
マークダウン投稿
ブラウザベースのエディターで、下書き、公開予約、カテゴリに対応したMarkdown形式の投稿やページを作成できます。
テーマとプラグイン
組み込みのモダンなテーマで外観をカスタマイズし、コアコードに触れることなくプラグインシステムを通じて機能を拡張できます。
組み込み画像マネージャー
外部ストレージサービスなしで、管理パネルに統合されたメディアライブラリから画像をアップロード、整理、埋め込みます。
複数ユーザーロール
1つのアカウントを共有することなく、複数の寄稿者が公開できるように、編集者や著者をそれぞれ異なる権限で招待します。
HostingerでBluditを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。