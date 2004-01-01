WatchStateの1クリックインストール
Plex、Jellyfin、Embyのバックエンド間で視聴履歴を同期させるセルフホスト型同期エンジンです。
WatchState向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
WatchStateの活用例
WatchStateは、複数のメディアサーバーを運用する家庭向けに構築されたオープンソースツールです。Traktやその他のサードパーティサービスに依存する代わりに、Plex、Jellyfin、EmbyのAPIと直接通信し、接続するすべてのバックエンドで再生状態、再開位置、視聴履歴を一貫して保ちます。
独自のVPSでWatchStateをセルフホストすることで、アカウントトークン、視聴データ、Webhookトラフィックを完全に管理下に置くことができます。このコンテナには、バックエンドを追加するためのWeb UIが付属しており、多対多または一方向の同期をサポートし、スケジュールされたインポートとリアルタイムのWebhookイベントを組み合わせて、変更が数秒以内に伝播するようにします。
WatchStateの主な機能
マルチバックエンド同期
Plex、Jellyfin、Embyの各サーバー間で、視聴状態を多対多または一方向で単一のダッシュボードから同期します。
Webhook駆動の更新
各バックエンドから再生、一時停止、スクロブルイベントを直接受信することで、スキャンを待つ代わりに視聴履歴が数秒以内に伝播します。
複数ユーザーID
複数のサーバーにわたる複数のユーザーを共有IDにマッピングし、履歴が混ざることなく、すべての家族メンバーを同期させます。
ポータブルバックアップ
すべてのバックエンドの完全なプレイ状態を、後で復元したり、別のサーバーに移行したりできるポータブル形式でエクスポートします。
ライブラリパリティチェック
一致しない、不一致の、または陳腐化したエントリを検出し、バックエンド間の差異を表面化させることで、同期の競合が発生する前にメタデータを修正できます。
「パスマッチング」
外部IDが欠落しているか、信頼できない場合に、共有メディアパスによってアイテムを照合します。これは、複数のバックエンドに分散しているライブラリに最適です。
HostingerでWatchStateを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。