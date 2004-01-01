WatchStateは、複数のメディアサーバーを運用する家庭向けに構築されたオープンソースツールです。Traktやその他のサードパーティサービスに依存する代わりに、Plex、Jellyfin、EmbyのAPIと直接通信し、接続するすべてのバックエンドで再生状態、再開位置、視聴履歴を一貫して保ちます。

独自のVPSでWatchStateをセルフホストすることで、アカウントトークン、視聴データ、Webhookトラフィックを完全に管理下に置くことができます。このコンテナには、バックエンドを追加するためのWeb UIが付属しており、多対多または一方向の同期をサポートし、スケジュールされたインポートとリアルタイムのWebhookイベントを組み合わせて、変更が数秒以内に伝播するようにします。