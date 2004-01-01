Misskeyの1クリックインストール
ActivityPubを介して、あなたのコミュニティをグローバルなFediverseにつなぐオープンソースの分散型ソーシャルメディアプラットフォームです。
Misskey向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Misskeyの活用例
Misskeyは、fediverse向けに構築された、オープンソースで機能豊富なソーシャルメディアプラットフォームです。ActivityPubプロトコルを使用することで、あなたのMisskeyインスタンスはMastodon、Pleroma、その他数千ものfediverseサーバーと連携し、すべてのデータを自身のインフラストラクチャに保持しながら、ユーザーにグローバルなソーシャルグラフへのアクセスを提供します。
大規模な集中型プラットフォームとは異なり、Misskeyはコミュニティの管理を最優先します。ルール、モデレーションポリシー、参加者をあなたが設定できます。VPSでのセルフホスティングは、アルゴリズムによる操作、データ収集、そしてプラットフォームが突然消滅するリスクがないことを意味します。
Misskeyの主な機能
ActivityPubフェデレーション
あなたのインスタンスは10,000以上のFediverseサーバーに接続しています。これにより、ユーザーはあなたのインスタンスを離れることなく、Mastodon、Pleroma、その他のプラットフォーム上のアカウントをフォローしたり、交流したりできます。
カスタム絵文字リアクション
どの投稿にも、アップロードしたカスタム絵文字を含め、あらゆる絵文字でリアクションできます。これは、ほとんどのプラットフォームの単一ボタンの「いいね」をはるかに超えるものです。
内蔵メディアドライブ
各ユーザーは、再アップロードすることなく、投稿全体でファイルや画像をアップロード、整理、再利用できる個人用メディアドライブを利用できます。
プラグイン＆テーマシステム
MisskeyをAiScript搭載のプラグインで拡張し、カスタムテーマを適用して、コミュニティ向けにインターフェースを深くパーソナライズできます。
柔軟なメモの表示設定
すべての投稿は、「公開」、「ホームタイムライン」、「フォロワーのみ」、または「ダイレクトメッセージ」に設定できます。これにより、ユーザーは誰に何を見せるかをきめ細かく制御できます。
HostingerでMisskeyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。