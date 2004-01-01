Misskeyは、fediverse向けに構築された、オープンソースで機能豊富なソーシャルメディアプラットフォームです。ActivityPubプロトコルを使用することで、あなたのMisskeyインスタンスはMastodon、Pleroma、その他数千ものfediverseサーバーと連携し、すべてのデータを自身のインフラストラクチャに保持しながら、ユーザーにグローバルなソーシャルグラフへのアクセスを提供します。

大規模な集中型プラットフォームとは異なり、Misskeyはコミュニティの管理を最優先します。ルール、モデレーションポリシー、参加者をあなたが設定できます。VPSでのセルフホスティングは、アルゴリズムによる操作、データ収集、そしてプラットフォームが突然消滅するリスクがないことを意味します。