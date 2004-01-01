ワンクリックインストールによるPapermergeのデプロイ
スキャンしたすべての書類の自動OCR、全文検索、タグによる整理に対応したオープンソースのドキュメント管理システム。
Papermerge向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Papermergeの活用例
Papermergeは、紙の書類を検索可能で整理されたデジタルアーカイブに変えるために設計されたオープンソースのドキュメント管理システムです。PDFやスキャンした画像をアップロードすると、PapermergeはOCRを介して自動的にテキストを抽出し、すべての請求書、契約書、領収書を内容で即座に検索できるようにします。タグベースの整理、フォルダ階層、カスタムメタデータフィールドにより、ドキュメントの構造化と取得方法をきめ細かく制御できます。ロールベースの権限を持つマルチユーザーサポートは、中小企業や専門職のどちらにも適しています。
独自のVPSでPapermergeをセルフホストすることで、機密性の高い財務記録、法的文書、個人ファイルがインフラストから離れることはありません。月額のクラウドストレージ料金を回避しながら、無制限のドキュメント容量、カスタム保持ポリシーを適用する機能、およびPapermergeのREST APIを介して既存のワークフローと統合する柔軟性を得られます。
Papermergeの主な機能
自動OCR抽出
Papermergeは、アップロード時にPDFやスキャンした画像から検索可能なテキストを自動的に抽出し、スキャンされた書類の山をクエリ可能なデータベースへと変換します。
「全文検索」
アーカイブ内のすべてのドキュメントの完全なコンテンツとメタデータを、日付、タグ、カスタムフィールドによるフィルターを使用して、正確に検索できます。
タグとフォルダの整理
貴社の実際の業務方法に合致する組織構造を構築するため、柔軟なタグとカスタムメタデータフィールドを使用してフォルダ階層を組み合わせます。
「マルチユーザー権限」
ロールベースのアクセス制御により、チームは単一のドキュメントアーカイブを共有しつつ、機密ファイルは承認されたユーザーのみに表示されるように保つことができます。
PDFページ操作
Papermerge内で直接PDFページの結合、分割、並べ替えができます。これにより、スキャンしたドキュメントをクリーンアップする際に、別途のPDFエディターは不要になります。
HostingerでPapermergeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。