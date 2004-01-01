Papermergeは、紙の書類を検索可能で整理されたデジタルアーカイブに変えるために設計されたオープンソースのドキュメント管理システムです。PDFやスキャンした画像をアップロードすると、PapermergeはOCRを介して自動的にテキストを抽出し、すべての請求書、契約書、領収書を内容で即座に検索できるようにします。タグベースの整理、フォルダ階層、カスタムメタデータフィールドにより、ドキュメントの構造化と取得方法をきめ細かく制御できます。ロールベースの権限を持つマルチユーザーサポートは、中小企業や専門職のどちらにも適しています。

独自のVPSでPapermergeをセルフホストすることで、機密性の高い財務記録、法的文書、個人ファイルがインフラストから離れることはありません。月額のクラウドストレージ料金を回避しながら、無制限のドキュメント容量、カスタム保持ポリシーを適用する機能、およびPapermergeのREST APIを介して既存のワークフローと統合する柔軟性を得られます。