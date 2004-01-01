ThingsBoardは、接続されたデバイスのデプロイメントのライフサイクル全体（デバイスのプロビジョニングと認証情報管理から、リアルタイムのテレメトリー取り込み、複雑なイベント処理、カスタムダッシュボードの視覚化まで）を処理するオープンソースのIoTプラットフォームです。MQTT、HTTP、CoAPプロトコルをすぐにサポートしており、事実上あらゆるマイクロコントローラー、産業用センサー、またはゲートウェイと互換性があります。

独自のVPSでThingsBoardをセルフホストすることは、デバイスデータがインフラストラクチャから離れることがないことを意味します。これは、データ主権要件の対象となる産業、医療、スマートビルディングのデプロイメントにとって重要です。マルチテナントサポートにより、単一のThingsBoardインスタンスで、異なるチーム、顧客、またはプロジェクトに対して分離された環境を提供できます。