ThingsBoardのワンクリックインストール
デバイス管理、リアルタイムテレメトリー収集、カスタムダッシュボードの可視化向けのIoTプラットフォーム（オープンソース）
ThingsBoard向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ThingsBoardの活用例
ThingsBoardは、接続されたデバイスのデプロイメントのライフサイクル全体（デバイスのプロビジョニングと認証情報管理から、リアルタイムのテレメトリー取り込み、複雑なイベント処理、カスタムダッシュボードの視覚化まで）を処理するオープンソースのIoTプラットフォームです。MQTT、HTTP、CoAPプロトコルをすぐにサポートしており、事実上あらゆるマイクロコントローラー、産業用センサー、またはゲートウェイと互換性があります。
独自のVPSでThingsBoardをセルフホストすることは、デバイスデータがインフラストラクチャから離れることがないことを意味します。これは、データ主権要件の対象となる産業、医療、スマートビルディングのデプロイメントにとって重要です。マルチテナントサポートにより、単一のThingsBoardインスタンスで、異なるチーム、顧客、またはプロジェクトに対して分離された環境を提供できます。
ThingsBoardの主な機能
リアルタイムダッシュボード
デバイスがテレメトリーを送信すると、リアルタイムで更新される数十種類のウィジェットタイプ（チャート、ゲージ、マップ、テーブルなど）を使用して、カスタムダッシュボードを構築します。
「ビジュアル ルール エンジン」
アラームをトリガーし、ペイロードを変換し、イベントを外部システムに転送するドラッグ＆ドロップのルールチェーンエディタを使用して、デバイスデータを処理します。
MQTT デバイス接続
センサーとマイクロコントローラーを、MQTT、HTTP、またはCoAPを介して、デバイスごとのアクセストークンを使用して接続できます。追加のブローカーは不要です。
デバイスフリート管理
デバイスをグループに整理し、共有属性を割り当て、ファームウェアの更新を管理し、フリート全体でデバイスのステータスを追跡します。
マルチテナントのサポート
独自のデバイス、ダッシュボード、ユーザーロールを持つ独立したテナントアカウントを作成します。これは、顧客のデプロイメントを管理する製品企業に最適です。
「アラームと通知」
デバイスの条件が満たされたときに、メール、ウェブフック、またはプラットフォーム通知を送信する閾値またはルールに基づいたアラームを定義します。
HostingerでThingsBoardを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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