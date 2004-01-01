ワンクリックインストールによるSpoolmanのデプロイ
3Dプリンティング愛好家が在庫、消費量、QRコードラベルを管理するためのセルフホスト型フィラメントスプールトラッカーです。
Spoolman向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Spoolmanの活用例
Spoolmanは、3Dプリンター用フィラメントスプールを管理するためのセルフホスト型ウェブアプリケーションです。これは、メーカーやプリントファームに対し、すべてのスプールの集中在庫管理を提供します。重量、素材、色、メーカー、残りのフィラメントを追跡することで、材料不足のままプリントを開始することがなくなります。スプレッドシートや付箋とは異なり、Spoolmanはすべてを軽量なSQLiteデータベースに保存し、KlipperやMoonrakerとの統合のためのクリーンなREST APIを公開し、ネットワーク上のどのブラウザからでもアクセスできるウェブUIを提供します。
独自のVPSでSpoolmanをセルフホストすることで、すべての在庫データはプライベートに保たれ、常にアクセス可能であり、サブスクリプション料金や第三者とのデータ共有は発生しません。リアルタイムのWebSocket更新により、接続されているすべてのクライアントは在庫の変更を即座に確認できます。
Spoolmanの主な機能
スプール在庫管理
各スプールのメーカー、素材、色、重量、残りのフィラメントを記録することで、印刷を開始する前に、常に何が利用可能であるかを把握できます。
KlipperとMoonrakerの統合
REST APIはKlipperおよびMoonrakerとネイティブに統合されているため、3Dプリンターは手動で記録することなく、スプール使用量を自動的に登録できます。
QRコードラベル生成
各スプールに粘着性QRラベルを印刷します。どのモバイルブラウザからでも素早くスキャンするだけで、完全な材料プロファイルと残りの重量が表示されます。
リアルタイム WebSocket 更新
在庫の変更は、WebSocketsを介して接続されているすべてのクライアントに即座にプッシュされます。これにより、ダッシュボードとスライサーは手動で更新することなく同期が維持されます。
複数のデータベースバックエンド
シングルユーザー環境ではゼロコンフィグSQLiteがデフォルトで使用され、共有プリントファームやより高い書き込み量に対応するため、オプションでPostgreSQLおよびMariaDBもサポートしています。
HostingerでSpoolmanを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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