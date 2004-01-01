Spoolmanは、3Dプリンター用フィラメントスプールを管理するためのセルフホスト型ウェブアプリケーションです。これは、メーカーやプリントファームに対し、すべてのスプールの集中在庫管理を提供します。重量、素材、色、メーカー、残りのフィラメントを追跡することで、材料不足のままプリントを開始することがなくなります。スプレッドシートや付箋とは異なり、Spoolmanはすべてを軽量なSQLiteデータベースに保存し、KlipperやMoonrakerとの統合のためのクリーンなREST APIを公開し、ネットワーク上のどのブラウザからでもアクセスできるウェブUIを提供します。

独自のVPSでSpoolmanをセルフホストすることで、すべての在庫データはプライベートに保たれ、常にアクセス可能であり、サブスクリプション料金や第三者とのデータ共有は発生しません。リアルタイムのWebSocket更新により、接続されているすべてのクライアントは在庫の変更を即座に確認できます。