1クリックインストールによるApache Pinotのデプロイ
リアルタイム分散型OLAPデータストアは、大規模なストリーミングデータおよびバッチデータに対するサブ秒分析のために設計されています。
Apache Pinot向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apache Pinotの活用例
Apache Pinotは、LinkedInで構築され、Uber、Stripe、Walmart、Target、Slackで何十億ものイベントに対するユーザー向け分析を強化するために本番環境で使用されているリアルタイム分散型OLAPデータストアです。KafkaやKinesisのようなストリーミングソース、S3やHDFSのようなバッチソースからデータをインジェストし、数千人の同時ユーザーがいる場合でもSQLクエリにミリ秒単位で応答します。
独自のVPSでPinotをセルフホストすることで、クエリのレイテンシ、保持ポリシー、テナント構成を直接制御下に置くことができ、クエリごとの課金やベンダーロックインはありません。Pinotコントローラーには、スキーマ管理、テーブル構成、アドホックなSQL探索のための統合されたウェブコンソールが付属しています。
Apache Pinotの主な機能
1秒未満のSQLクエリ
カラム型ストレージは、スターツリー、インバーテッド、およびレンジインデックスを備え、数十億行にわたるp99クエリレイテンシーをミリ秒単位で実現します。
リアルタイムおよびバッチインジェスト
Kafka、Kinesis、Pulsar、S3、GCS、HDFS、およびJDBC向けのネイティブコネクタにより、ストリーミングデータと履歴データを単一のテーブル内で混在させることができます。
高同時実行性
ユーザー向けダッシュボードや社内分析製品からの毎秒数千件のクエリに、事前計算なしで対応できるように設計されています。
ビルトインクエリコンソール
Pinotコントローラーは、テーブルの閲覧、アドホックSQLの実行、スキーマ、セグメント、テナントの管理のためのWeb UIを提供します。
テーブルのアップサートおよび重複排除
プライマリキーのアップサートと部分更新により、Pinotは追記専用ログだけでなく、変更データキャプチャや可変イベントストリームにも適したものになります。
HostingerでApache Pinotを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。