Apache Pinotは、LinkedInで構築され、Uber、Stripe、Walmart、Target、Slackで何十億ものイベントに対するユーザー向け分析を強化するために本番環境で使用されているリアルタイム分散型OLAPデータストアです。KafkaやKinesisのようなストリーミングソース、S3やHDFSのようなバッチソースからデータをインジェストし、数千人の同時ユーザーがいる場合でもSQLクエリにミリ秒単位で応答します。

独自のVPSでPinotをセルフホストすることで、クエリのレイテンシ、保持ポリシー、テナント構成を直接制御下に置くことができ、クエリごとの課金やベンダーロックインはありません。Pinotコントローラーには、スキーマ管理、テーブル構成、アドホックなSQL探索のための統合されたウェブコンソールが付属しています。