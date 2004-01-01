Dkronは、Goで書かれたオープンソースの分散ジョブスケジューリングシステムです。従来のcronをフォールトトレラントでクラスター対応の代替システムに置き換えます。単一ホストのcronとは異なり、DkronはRaftコンセンサスプロトコルとゴシップベースのメンバーシップレイヤーを使用しているため、個々のノードが故障してもジョブは実行され続け、従来のcrontabに付きまとう単一障害点を排除します。

独自のVPSでDkronをセルフホストすることで、スケジュール、実行履歴、ジョブペイロードを管理下に置くことができます。同時に、スクリプト、Webhook、外部コマンドを実行するための組み込みWeb UI、REST API、HTTP/シェルエグゼキュータを公開します。バンドルされているストレージエンジンにより、外部データベースは不要となり、Raftの状態とジョブ履歴のための永続データボリュームを持つ単一のコンテナとしてデプロイできます。