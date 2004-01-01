Dkronの1クリックデプロイ
高信頼性のcronワークロードに対応する、Web UIと組み込みクラスタリングを備えた分散型フォールトトレラントなジョブスケジューラ。
Dkron向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Dkronの活用例
Dkronは、Goで書かれたオープンソースの分散ジョブスケジューリングシステムです。従来のcronをフォールトトレラントでクラスター対応の代替システムに置き換えます。単一ホストのcronとは異なり、DkronはRaftコンセンサスプロトコルとゴシップベースのメンバーシップレイヤーを使用しているため、個々のノードが故障してもジョブは実行され続け、従来のcrontabに付きまとう単一障害点を排除します。
独自のVPSでDkronをセルフホストすることで、スケジュール、実行履歴、ジョブペイロードを管理下に置くことができます。同時に、スクリプト、Webhook、外部コマンドを実行するための組み込みWeb UI、REST API、HTTP/シェルエグゼキュータを公開します。バンドルされているストレージエンジンにより、外部データベースは不要となり、Raftの状態とジョブ履歴のための永続データボリュームを持つ単一のコンテナとしてデプロイできます。
Dkronの主な機能
フォールトトレラントスケジューリング
Raftベースのコンセンサスにより、ノード障害、再起動、ネットワークの問題が発生しても、手動での介入なしにcronジョブを稼働させ続けることができます。
「ビルトインWeb UI」
手動でcrontabファイルを作成することなく、クリーンなブラウザインターフェースからジョブの管理、実行履歴の確認、および実行のトリガーが可能です。
REST API と Webhook
CIパイプライン、スクリプト、または外部システムから、バージョン管理されたHTTP APIを通じて、ジョブをプログラムで作成、更新、トリガーします。
プラグイン可能なエグゼキューター
組み込みのエグゼキュータプラグインを使用して、シェルコマンド、HTTPリクエスト、gRPCコール、またはNATSメッセージをスケジュールされたジョブとして実行します。
ネイティブストレージエンジン
BoltDBをバックエンドとするストレージはバイナリに同梱されており、etcd、Consul、PostgreSQLのような外部データベースは不要になります。
クラスター対応アーキテクチャ
単一ノードとして開始し、ワークロードの増加に合わせて追加のサーバーやエージェントを結合することで、水平方向にスケールできます。
HostingerでDkronを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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