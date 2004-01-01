Paperless-ngxは、物理的な書類を検索可能で整理されたデジタルアーカイブに変換する、コミュニティによって維持されているドキュメント管理システムです。スキャンされた画像やPDFを自動的にOCR処理し、ドキュメントを分類し、タグを適用することで、すべての請求書、契約書、領収書が内容によって即座に検索可能になります。GotenbergとApache Tikaは、標準のOCRパイプラインでは見落とされがちなOfficeドキュメントや複雑な形式を処理します。

VPSでPaperless-ngxをセルフホストすることで、機密性の高い財務記録、契約書、個人文書を、サードパーティのクラウドではなく、自身のインフラストラクチャ上に保持できます。専用のVPSリソースは、大量のドキュメントバッチでも高速なOCR処理を保証し、永続ボリュームは、更新や再起動時にもアーカイブ全体とデータベースを保護します。