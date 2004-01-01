Paperless-ngxのワンクリックインストールによるデプロイ
書類をスキャンし、OCRでインデックス化し、アーカイブすることで、完全に検索可能なデジタルライブラリとして保存するオープンソースの文書管理システムです。
Paperless-ngx向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Paperless-ngxの活用例
Paperless-ngxは、物理的な書類を検索可能で整理されたデジタルアーカイブに変換する、コミュニティによって維持されているドキュメント管理システムです。スキャンされた画像やPDFを自動的にOCR処理し、ドキュメントを分類し、タグを適用することで、すべての請求書、契約書、領収書が内容によって即座に検索可能になります。GotenbergとApache Tikaは、標準のOCRパイプラインでは見落とされがちなOfficeドキュメントや複雑な形式を処理します。
VPSでPaperless-ngxをセルフホストすることで、機密性の高い財務記録、契約書、個人文書を、サードパーティのクラウドではなく、自身のインフラストラクチャ上に保持できます。専用のVPSリソースは、大量のドキュメントバッチでも高速なOCR処理を保証し、永続ボリュームは、更新や再起動時にもアーカイブ全体とデータベースを保護します。
Paperless-ngxの主な機能
自動 OCR インデックス作成
アップロードされたすべてのドキュメントはOCRで自動的にスキャンされるため、PDFとして到着したか、スキャンされた画像として到着したかに関わらず、アップロード後数秒以内にその全文がインデックス化され、検索可能になります。
スマート分類
Paperless-ngxは、組織のパターンから学習し、コンテンツに基づいてタグ、通信相手、文書タイプを自動的に適用することで、手動での分類をほぼゼロに削減します。
「全文検索」
アーカイブ内のあらゆるドキュメントの全コンテンツを、日付、タグ、通信相手、ドキュメントタイプによる高度なフィルタリング機能で検索し、ピンポイントでの情報取得が可能です。
「マルチユーザーアクセス」
きめ細かなアクセス権限管理により、複数のユーザーがロールベースのアクセス権限で同じアーカイブを共有でき、小規模チームにも一般家庭にも適しています。
オフィス文書サポート
GotenbergとApache Tikaの統合により、Word、Excel、その他のOffice形式に加え、PDFや画像ファイルも処理できるため、あらゆる種類のドキュメントを1つのアーカイブにまとめられます。
HostingerでPaperless-ngxを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。