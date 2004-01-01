OpenFGAは、Google Drive、Docs、Calendarを支えるグローバル分散型パーミッションシステムであるGoogle Zanzibarの原則に基づいて構築されたオープンソースの認可エンジンです。エンジニアリングチームは、人間が読めるモデリング言語を使用してきめ細かなアクセス制御ポリシーを定義および適用し、シンプルなHTTPまたはgRPC APIを介してそれらのポリシーを高スループットで評価できます。ReBAC（リレーションシップベースのアクセス制御）、RBAC（ロールベース）、ABAC（属性ベース）の各モデルはすべてネイティブでサポートされており、単一の認可スキーマ内で組み合わせることが可能です。

VPSでOpenFGAをセルフホストすることで、認可ロジックとリレーションシップデータを完全に制御でき、ベンダーロックインやチェックごとの料金は発生しません。認可チェックは、独自のPostgreSQLストアに対して低レイテンシーで実行され、公式SDKを介して、APIはあらゆる言語で書かれたアプリケーションとクリーンに統合されます。