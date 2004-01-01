OpenFGAのワンクリックインストール
Google Zanzibar に着想を得た高性能な認可エンジンで、HTTP および gRPC API を介したきめ細かなアクセス制御のモデリングと適用を実現します。
OpenFGA向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OpenFGAの活用例
OpenFGAは、Google Drive、Docs、Calendarを支えるグローバル分散型パーミッションシステムであるGoogle Zanzibarの原則に基づいて構築されたオープンソースの認可エンジンです。エンジニアリングチームは、人間が読めるモデリング言語を使用してきめ細かなアクセス制御ポリシーを定義および適用し、シンプルなHTTPまたはgRPC APIを介してそれらのポリシーを高スループットで評価できます。ReBAC（リレーションシップベースのアクセス制御）、RBAC（ロールベース）、ABAC（属性ベース）の各モデルはすべてネイティブでサポートされており、単一の認可スキーマ内で組み合わせることが可能です。
VPSでOpenFGAをセルフホストすることで、認可ロジックとリレーションシップデータを完全に制御でき、ベンダーロックインやチェックごとの料金は発生しません。認可チェックは、独自のPostgreSQLストアに対して低レイテンシーで実行され、公式SDKを介して、APIはあらゆる言語で書かれたアプリケーションとクリーンに統合されます。
OpenFGAの主な機能
Google Zanzibar モデル
認可ポリシーを型付きリレーションシップタプルとして表現します。これはGoogle Driveで採用されているのと同じアプローチであり、サービス全体で一貫性のあるスケーラブルなアクセス制御を可能にします。
低遅延チェック
リクエストのクリティカルパス向けに設計されたOpenFGAは、認可チェックをミリ秒単位で評価するため、権限の決定がユーザー向けのリクエストにおいてボトルネックになることはありません。
HTTP および gRPC API
HTTPおよびgRPCの両方で、アクセスチェックの評価、リレーションシップタプルの書き込み、アクセスツリーの展開が可能です。Go、Node.js、Python、Java、.NET用の公式SDKも提供しています。
複数の認証モデル
RBAC、ReBAC、ABACポリシーを定義するか、これら3つすべてを組み合わせて、アプリケーション内のあらゆるリソースタイプをカバーする単一の認可スキーマ内で管理します。
PostgreSQL の永続性
リレーションシップタプルとモデルバージョンはPostgreSQLデータベースに保存され、トランザクションの一貫性を備えた永続的でクエリ可能な認可状態を提供します。
HostingerでOpenFGAを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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