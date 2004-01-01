OpenFGAが最大70％オフ

OpenFGAのワンクリックインストール

Google Zanzibar に着想を得た高性能な認可エンジンで、HTTP および gRPC API を介したきめ細かなアクセス制御のモデリングと適用を実現します。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
OpenFGAのワンクリックインストール

OpenFGA向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
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データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
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ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

OpenFGAの活用例

OpenFGAは、Google Drive、Docs、Calendarを支えるグローバル分散型パーミッションシステムであるGoogle Zanzibarの原則に基づいて構築されたオープンソースの認可エンジンです。エンジニアリングチームは、人間が読めるモデリング言語を使用してきめ細かなアクセス制御ポリシーを定義および適用し、シンプルなHTTPまたはgRPC APIを介してそれらのポリシーを高スループットで評価できます。ReBAC（リレーションシップベースのアクセス制御）、RBAC（ロールベース）、ABAC（属性ベース）の各モデルはすべてネイティブでサポートされており、単一の認可スキーマ内で組み合わせることが可能です。

VPSでOpenFGAをセルフホストすることで、認可ロジックとリレーションシップデータを完全に制御でき、ベンダーロックインやチェックごとの料金は発生しません。認可チェックは、独自のPostgreSQLストアに対して低レイテンシーで実行され、公式SDKを介して、APIはあらゆる言語で書かれたアプリケーションとクリーンに統合されます。

早速申し込む
{name}の活用例

OpenFGAの主な機能

Google Zanzibar モデル

認可ポリシーを型付きリレーションシップタプルとして表現します。これはGoogle Driveで採用されているのと同じアプローチであり、サービス全体で一貫性のあるスケーラブルなアクセス制御を可能にします。

低遅延チェック

リクエストのクリティカルパス向けに設計されたOpenFGAは、認可チェックをミリ秒単位で評価するため、権限の決定がユーザー向けのリクエストにおいてボトルネックになることはありません。

HTTP および gRPC API

HTTPおよびgRPCの両方で、アクセスチェックの評価、リレーションシップタプルの書き込み、アクセスツリーの展開が可能です。Go、Node.js、Python、Java、.NET用の公式SDKも提供しています。

複数の認証モデル

RBAC、ReBAC、ABACポリシーを定義するか、これら3つすべてを組み合わせて、アプリケーション内のあらゆるリソースタイプをカバーする単一の認可スキーマ内で管理します。

PostgreSQL の永続性

リレーションシップタプルとモデルバージョンはPostgreSQLデータベースに保存され、トランザクションの一貫性を備えた永続的でクエリ可能な認可状態を提供します。

HostingerでOpenFGAを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

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事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Vaultwarden

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Vaultwardenは、Bitwardenと互換性のある軽量なセルフホスト型パスワード管理ツールです。

デプロイ
2FAuth

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セルフホスト型の二段階認証コード管理ツール（Web / モバイル向け）

デプロイ
Authentik

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柔軟性と汎用性を重視したオープンソースのIDプロバイダー

デプロイ
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